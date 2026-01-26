筍園驚見頭顱 警憑神記憶助枯骨「返家」

台中太平山區筍園21日發現一具白骨，資深警員張家漢想起10年前受理的邱姓婦人離奇失蹤案，順利查出死者就是邱女。 （記者陳建志翻攝）

資深警張家漢憶起10年失蹤案 外套和現場一樣 再比對DNA

台中太平一名筍農在自家筍園整地時，赫然發現一顆頭顱，嚇得趕緊報警處理，員警獲報以為重大刑案不敢大意，趕緊派人到場採證，所幸轄區資深警員張家漢，想起十年前曾受理一件邱姓婦人離奇失蹤案，當時邱女穿的外套和現場發現的一樣，員警依此線索追蹤比對，加上隨後在附近山壁尋獲的邱女機車，研判就是失蹤的邱女，初步排除外力介入，正採集家屬DNA比對中。

邱姓筍農本月廿一日下午四點，前往太平區山田路山區的自家竹筍園整地時發現人的頭顱，嚇得趕緊報警處理。太平分局頭汴派出所獲報，立刻率線上警力及鑑識人員到場封鎖現場並逐步清查，隨後陸續於周邊土層中發現部分已成白骨的人體遺骸及一件已風化的深色外套等跡證。

經過濾清查，案情一度陷入膠著，此時資深警員張家漢看到本案照片和現場尋獲的外套等跡證，忽然想起二〇一五年十二月十九日在鄰轄的宏龍派出所服務時，曾受理一名產後憂鬱的廿九歲邱姓婦人失蹤案件，當時邱女獨自騎車進入頭汴坑山區後即失去蹤影。當時警消人員、協勤民力及民間救難隊發動大規模搜救，但連續搜索數日均無所獲，邱女就此人間蒸發。

警方得到此線索後進行追查，從現場尋獲的外套、金項鍊等跡證，聯繫邱女家屬後，初步確認就是她所有，接著擴大搜索，又在一旁山壁尋獲邱女的機車，初步研判邱女當時可能對山區環境不熟，騎車衝落邊坡後，機車卡在山壁，人則受傷跌落筍園，因位處偏僻才未被發現。

經家屬確認、檢方相驗破案

經聯繫家屬到場確認，並報請台中地檢署檢察官相驗，目前初步排除外力介入，並採集家屬DNA進行最終比對中，本案因員警張家漢當年受理該案而順利查出邱女身分助她返家，堪稱是功德一件。

