勾結下水道包商 逾千噸糞水全排下水道 無良水肥業者判刑

台中蘇姓、吳姓男子等人，違法將收集的1280噸糞水排放市區污水下水道，台中地院依違反廢棄物清理法分別判處蘇、吳兩人3年2月和2年4月徒刑。（記者陳建志攝）

台中經營環保公司的蘇昱光和經營衛生行的吳信輝，為了節省水肥處理費，竟和從事污水下水道工程的邱姓男子勾結，一年九個月共非法排放約一二八〇噸的糞水進污水下水道，獲利五一七萬元，檢方去年五月當場人贓俱獲，將蘇、吳等十五人起訴，台中地院審依違反廢棄物清理法判處蘇男三年二月，吳男則判二年四月。

中檢起訴指稱，蘇昱光經營的環保公司和吳信輝經營的衛生行，清除的水肥應依規定載運至台中市水肥廠繳費處理，但兩人為節省進廠處理水肥應繳納的處理費，竟與從事污水下水道工程的邱姓男子勾結，將從社區、民宅抽出的水肥、糞水、餐廳油污水，直接排進污水下水道。

違法排放水肥六四〇車次 不法所得約五一七萬元

檢警獲報成立「黑水專案」，去年五月六日人贓俱獲，檢警查扣小型挖土機二部、水肥車九輛，將蘇、吳兩人聲押禁見獲准，其餘共犯則以二萬元至五萬元不等交保。

判決指出，蘇、吳兩人從二〇二三年八月到二〇二五年五月遭查獲為止，利用邱姓男子從事污水下水道工程的機會，除抽取現場住戶水肥外，一併將車上原已載運自他處清除的水肥或來源不明的事業廢棄物，逕自傾瀉排放至施工中的污水下水道人孔中，累計違法排放水肥共六四〇車次，以每車二公噸計算，合計排放約一二八〇公噸糞水，不法所得約五一七萬餘元。

台中地院審理時，蘇、吳等人都坦承犯行，將蘇男依廢棄物清理法之非法清除、處理廢棄物罪，處二年八月，同法之申報不實罪，處有期徒刑一年，合併應執行三年二月；吳男非法清除、處理廢棄物罪，處二年二月，又犯同法之申報不實罪，處七月，應執行二年四月，並沒收犯罪所得和車輛。

