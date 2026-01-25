前桃市復興區長收賄360萬 重判12年

桃園市復興區無黨籍前區長曾志湘收賄360萬，一審被重判12年。（資料照，記者余瑞仁翻攝）

曾志湘透過公所總務收回扣

桃園市復興區無黨籍前區長曾志湘任內，任內連續三年透過公所總務蔡幸蓁收賄三六〇萬元。桃園地院近日宣判，以曾志湘犯貪污治罪條例的「不違背職務收受賄賂」共三罪，應執行有期徒刑十二年，褫奪公權八年；蔡幸蓁共四罪，應執行有期徒刑二年、緩刑五年期間付保護管束；行賄廠商吳淳洋犯「對於公務員不違背職務行為交付賄賂」共三罪，應執行有期徒刑一年，褫奪公權一年。

判決指出，吳淳洋、蔡幸蓁均坦承犯行，曾志湘辯稱未向吳收取回扣，也沒有請蔡擔任白手套；法官勾稽證人及同案被告證詞，並比對卷內現金日記帳、通訊軟體對話等書證，認定蔡幸蓁受曾志湘所託，於二〇一六年至二〇一八年間，連續三年於每年農曆年前，分別出面收受吳淳洋所交付以前年度採購金額的三％計算，小額採購依採購金額十％之原則計算出的款項，以現金轉交曾志湘，曾的辯解不足採。

總務認罪緩刑 曾志湘否認到底

蔡女另於二〇二一、二〇二二年擔任復興區三民里里幹事期間，辦理環保志工服裝及活動採購案時，涉取得虛報、浮報採購項目與價格的報價單及收據請款，牟利三萬五千元。

法官指敗壞官箴 有負人民期望

法官判決指出，曾志湘案發時為復興區長，所為敗壞官箴，有負人民期望，又始終否認犯行，並試圖將犯行推諉他人，未見絲毫反省，犯後態度惡劣；吳淳洋為民間廠商，未思以正途取得標案，竟利用行賄破壞政府招標、採購公正性，所為亦無可取。不過他於審理時坦承犯行，犯後態度尚可。

蔡幸蓁破壞公務員廉潔形象，所為亦無可取，但偵查及審理均坦承不諱，配合檢警偵辦，主動繳回犯罪所得，認定已知悔悟，犯後態度良好。法官綜合三名被告各項情狀後，做出判決。

