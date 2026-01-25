勇消弟調回鄉 卓揆：速辦

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑為了救人殉職，父母在兒子靈堂前，向行政院長卓榮泰表達，希望在桃園市消防局服務的次子能調回基隆。 （記者盧賢秀翻攝）

詹能傑雙親盼次子回基隆就近照料

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，二十一日深夜為救受困民眾不幸殉職。行政院長卓榮泰昨天前往詹能傑的靈堂弔唁，詹的父母在悲慟中向卓揆陳情，希望能讓在桃園服務的次子詹庭豪調回基隆，讓他們在痛失愛子後，能有骨肉就近照料；卓榮泰當場指示消防署長蕭煥章盡速辦理。

詹能傑為警專二十三期畢業，弟弟詹庭豪小他四期，原本都分發到基隆市老家服務，兩兄弟在基隆市消防局服務十餘年，弟弟詹庭豪去年十月從百福分隊請調至太太娘家附近的桃園市蘆竹分隊服務。

請繼續往下閱讀...

未料，詹能傑為救受困民眾不幸殉職，突來其來的噩耗，讓詹家陷入巨大悲痛。面對白髮人送黑髮人的創痛，詹家父母向蕭煥章泣訴，長子已為國捐軀，如今唯一的慰藉就是希望讓次子調回基隆。

昨天上午，卓榮泰到詹能傑靈堂弔唁時，緊握詹父、詹母雙手，強調政府對詹小隊長的犧牲充滿尊敬與不捨，承諾將全力協助家屬訴求，在得知詹能傑的父母期盼次子返鄉服務後，卓立即轉身要蕭煥章交辦。蕭煥章也當場打電話給桃園市消防局長龔永信，請求盡速協助詹庭豪的商調事宜；基隆市消防局長游家懿則詢問一旁的詹庭豪調回基隆意願，獲得詹庭豪首肯。

游家懿表示，他已請人事主任簽辦相關公文，預計下週一就會發函給桃園市消防局，啟動詹庭豪的商調程序，務必讓其盡快回基隆服務，照顧年邁雙親。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法