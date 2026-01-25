身懷不違法派遣契約 車手脫罪無效

（資料照）

當車手僅四天就詐得上百萬元的羅姓男子，第四次在彰化縣取款時被逮捕，警方在他身上搜出一張寫著「不會做違法事情」的「派遣契約書」，此一契約能當「護身符」嗎？律師為他辯護指出，契約顯示，羅男原本要應徵司機，因社會經驗不足，被詐團欺騙而觸法；法官則認為這張契約根本是「詐騙幌子」，目的是用來取得被害人的信任。

依據羅男與辯護律師的說法，羅男於去年六月上網應徵卡車司機，被吸收當詐欺車手，詐團給羅男「派遣契約書」，證明派遣羅男去合法的面交取款，這張契約書明確記載「不會做違法事情」。

請繼續往下閱讀...

羅男被捕後坦承當車手，他上訴二審時，辯護律師認為這張契約書，足以證明羅男因社會經驗不足，輕信詐欺集團而觸法，聲明二審減刑。

法官指騙被害人的招術

契約 還偽蓋律師印章

高等法院台中分院卻有完全不同的解讀，法官認為此契約書雖載明「不會做違法事情」，不代表羅男被誤導，這張契約是要讓羅男帶在身上，用來取信被害人的幌子。

彰化警方也說，詐騙集團越來越狡猾，他們在網路徵派遣工，應徵者雖然拿到看似正規的勞動契約，但只要做了，就知道自己是被利用的詐團車手；警方還強調，詐團簽署的派遣契約，大都會蓋上法律事務所或知名律師的大印，當然這些大印都是盜刻偽造，目的是要取信車手和被害人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法