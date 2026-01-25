貧寒出身 車手求減刑碰壁／法官：勿事事怪罪原生家庭

高等法院台中分院認為，檢方求刑二年八月，一審僅判刑十月，已是輕度、適度量刑；羅男的家境雖甚為可憐，但他已經工作多年，知道近年詐騙猖獗，人人唾棄車手，不要事事都怪罪原生家庭給自己帶來什麼不幸。（資料照）

現年二十四歲務農的羅姓男子，去年六月當詐欺車手四天，從四名被害人手中收取上百萬元詐款，第四次犯案時當場被捕，彰化地方法院以他未遂、坦承犯行，輕判十月給予緩刑，但他犯下的其他案件經判決確定後，原本的緩刑就會被撤銷。羅男以自己出身破碎家庭、祖母隔代教養等理由，上訴請求改判六月，讓他可以易服社會勞動、免入獄；二審法官認為他家境甚為可憐，但不要事事怪罪原生家庭給自己帶來什麼不幸，況且車手人人唾棄，依此駁回上訴，不讓羅男免關。

當車手四天被逮 想求免關

判決書指出，羅男高職畢業後務農，去年六月十三日至十六日當車手四天，分別在高雄、屏東、台中詐得上百萬元，在彰化縣第四次取款時，假冒虛擬貨幣商人向被害人收取廿七萬元，被員警當場逮捕。

彰化地檢署針對他的第四次犯行，依加重詐欺未遂罪起訴，聲明量處二年八月徒刑。彰化地院認為他無前科，坦承犯行與被害人和解，輕判十月徒刑、緩刑三年，條件是提供一百小時義務勞務。

此判決不用入獄，但羅男的前三案未來很難過關，待判刑確定後，第四案的緩刑會被撤銷，還是要關。

羅男上訴二審，聲明請求改判六月，讓他可以易服社會勞動，未來緩刑被撤銷，也不用入獄。

辯護律師表示，羅男由祖母隔代教養長大，務農欠缺社會經驗，從小父母離異，父親對他照顧相當有限，家庭支撐不夠，且因祖母心臟不好，羅男才會在務農休耕期間，為支撐家庭開銷而誤入歧途。

法官：輕判有違打詐四法意旨

高等法院台中分院認為，檢方求刑二年八月，一審僅判刑十月，已是輕度、適度量刑；羅男的家境雖甚為可憐，但他已經工作多年，知道近年詐騙猖獗，人人唾棄車手，不要事事都怪罪原生家庭給自己帶來什麼不幸，才導致自己誤入歧途。

法官還強調，台灣詐騙集團猖獗，主因是過往法院量刑太輕，立法院才修正通過「打詐四法」，如果輕判能易服社會勞動的刑度，等於無視立法院的立法意旨，據此駁回上訴，還可上訴。

