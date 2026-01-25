為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    貧寒出身 車手求減刑碰壁／法官：勿事事怪罪原生家庭

    2026/01/25 05:30 記者顏宏駿／彰化報導
    高等法院台中分院認為，檢方求刑二年八月，一審僅判刑十月，已是輕度、適度量刑；羅男的家境雖甚為可憐，但他已經工作多年，知道近年詐騙猖獗，人人唾棄車手，不要事事都怪罪原生家庭給自己帶來什麼不幸。（資料照）

    高等法院台中分院認為，檢方求刑二年八月，一審僅判刑十月，已是輕度、適度量刑；羅男的家境雖甚為可憐，但他已經工作多年，知道近年詐騙猖獗，人人唾棄車手，不要事事都怪罪原生家庭給自己帶來什麼不幸。（資料照）

    現年二十四歲務農的羅姓男子，去年六月當詐欺車手四天，從四名被害人手中收取上百萬元詐款，第四次犯案時當場被捕，彰化地方法院以他未遂、坦承犯行，輕判十月給予緩刑，但他犯下的其他案件經判決確定後，原本的緩刑就會被撤銷。羅男以自己出身破碎家庭、祖母隔代教養等理由，上訴請求改判六月，讓他可以易服社會勞動、免入獄；二審法官認為他家境甚為可憐，但不要事事怪罪原生家庭給自己帶來什麼不幸，況且車手人人唾棄，依此駁回上訴，不讓羅男免關。

    當車手四天被逮 想求免關

    判決書指出，羅男高職畢業後務農，去年六月十三日至十六日當車手四天，分別在高雄、屏東、台中詐得上百萬元，在彰化縣第四次取款時，假冒虛擬貨幣商人向被害人收取廿七萬元，被員警當場逮捕。

    彰化地檢署針對他的第四次犯行，依加重詐欺未遂罪起訴，聲明量處二年八月徒刑。彰化地院認為他無前科，坦承犯行與被害人和解，輕判十月徒刑、緩刑三年，條件是提供一百小時義務勞務。

    此判決不用入獄，但羅男的前三案未來很難過關，待判刑確定後，第四案的緩刑會被撤銷，還是要關。

    羅男上訴二審，聲明請求改判六月，讓他可以易服社會勞動，未來緩刑被撤銷，也不用入獄。

    辯護律師表示，羅男由祖母隔代教養長大，務農欠缺社會經驗，從小父母離異，父親對他照顧相當有限，家庭支撐不夠，且因祖母心臟不好，羅男才會在務農休耕期間，為支撐家庭開銷而誤入歧途。

    法官：輕判有違打詐四法意旨

    高等法院台中分院認為，檢方求刑二年八月，一審僅判刑十月，已是輕度、適度量刑；羅男的家境雖甚為可憐，但他已經工作多年，知道近年詐騙猖獗，人人唾棄車手，不要事事都怪罪原生家庭給自己帶來什麼不幸，才導致自己誤入歧途。

    法官還強調，台灣詐騙集團猖獗，主因是過往法院量刑太輕，立法院才修正通過「打詐四法」，如果輕判能易服社會勞動的刑度，等於無視立法院的立法意旨，據此駁回上訴，還可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播