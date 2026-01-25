法界：公器為特定人私用已越底線

司法改革基金會董事長黃旭田受訪表示，高院院長（見圖）是事實審的最高領導者，在處理行政事務上應非常小心。（資料照）

高等法院院長高金枝在辦公廳舍不足狀況下，硬擠出一間專屬辦公室，給已退休前任院長李彥文無償使用。高檢署主任檢察官陳宏達直指，此事件已折損法院審判獨立觀感，導致民眾信任危機；財團法人民間司法改革基金會董事長黃旭田表示，身為高院的最高領導者，處理行政事務應小心，此舉明顯有爭議。

曾任總統府司改國是會議委員的高檢主任檢察官陳宏達，在臉書上表示「司法改革最大的問題，不是放天燈，而是權力不受約制」，他認為「媒體報導法院院長涉霸凌女法官，就算最後被解釋誤會一場，已再次折損法院審判獨立觀感，導致民眾信任危機；退休前院長仍獲專屬辦公室，這不只是觀感不佳，更是打破公器可否為特定人私用的機關管理底線。」

陳宏達說：「司法首長如果連內部尊重與公務紀律都守不住，談司法改革只是空話。」

司改會：歷來前院長無此待遇

黃旭田受訪表示，高院院長是事實審的最高領導者，在處理行政事務上應非常小心，她可說是前院長李彥文來幫忙，但歷來的前院長也沒有這種狀況，或是說來幫忙的人也沒這種待遇；高院說其他人也能使用辦公室，卻也有人說沒看過別人使用，代表平等對待明顯有爭議。

黃旭田指出，或許前院長真的到高院幫忙，但觀感不佳，如今的問題是現今社會大眾都很重視講公平，但自己卻做不到，他認為此事很值得大家討論。

曾擔任過法官、檢察官的資深律師林石猛也在臉書上開砲，指高金枝爭議，法官揚言告發犯罪，她的直屬長官、北檢還沈默以對？有偵查權的檢方不主動檢舉偵辦，還在等待法官同僚告發而不得不辦嗎？

