高院院長高金枝神隱 法官促政風調查

高等法院院長高金枝傳出曾霸凌高院法官、辦公廳舍不足仍擠出專屬辦公室給已退休的前任院長李彥文無償使用的爭議，她本人從未出面說明。 （資料照）

「從未見他人進出」前任專屬辦公室突熄燈

高等法院院長高金枝將在二月九日屆齡七〇歲退休，卻被爆曾霸凌高院法官，以及辦公廳舍不足仍擠出專屬辦公室，給已退休的前院長李彥文無償使用，而李是當年大力推薦高接棒的提拔者，引發爭議後高從未出面說明，只由高院發新聞稿應對，以致爭議持續延燒，包括高檢署主任檢察官陳宏達都認為此事折損法院審判獨立觀感，導致民眾信任危機；如今已有法官揚言向台北地檢署提出貪污罪

告發，以及力促司法院政風處應儘速調查的聲音。

主任檢轟：導致民眾信任危機

外傳高金枝將擔任司法院秘書長，卻接連爆出爭議，除霸凌下屬，還爆出曾不避諱地炫耀，若遇到不會寫或是難以處理的判決，身為庭長的李彥文都會幫她處理，顯見兩人的好交情。

李彥文任高院院長即將退休之際，大力向時任司法院長許宗力推薦讓高金枝接棒，高上任後，破例給李一間辦公室，並邀請他出席一、二審法律座談會，也使院內法官議論紛紛，質疑為何公務廳舍可以提供給已退休的李使用。

相關事件引發風波後，高金枝始終未出面說明，而是讓高院發新聞稿回應外界質疑。高院日前指出，由於李院長受法界尊崇與信服，定期邀請解說民事判決及法律座談會，並為民事值參裁判審查委員，故而提供司法大樓四樓的小辦公室，以便李及其他人準備資料、或是出席會議休息使用。

高金枝無償提供李彥文辦公室的消息曝光後，原本的燈火通明，變成無人在內，甚至法官內部討論區「法官論壇」也有法官發文質疑公器私用，恐構成貪污治罪條例罪的圖利罪，若司法院政風處不調查，將考慮直接向北檢對高金枝提出貪污罪的告發。

此外，還有高院法官直言，只見過李彥文在此辦公、走動，沒見過其他人進出該辦公室，實際上看到的情況是特定者「專屬」之用，認為高院的說明只是在幫院長粉飾。

司院：彈性調整空間配置 院長職權

司法院表示，依「司法院及所屬各機關辦公處所管理作業要點」第八點規定，司法機關得視實際業務需求，彈性調整空間配置，例如設置律師或證人休息室等；高院對院內空間規劃，基於司法業務需要且有助於業務推展，屬院長職權裁量範圍。

