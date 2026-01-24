受雇8礦場竊電 2員工判賠台電3348萬

鄭姓夫妻竊電造成台電損失超過7000萬元，管理礦場的2員工判賠台電3348萬7265元。（資料照）

台中醫美夫妻出資

台中市一對經營醫美診所的鄭姓夫妻，暗中在多處民宅、商用空間架設挖比特幣礦場，透過鑿牆破壞電表、私拉裸線全天候竊電挖礦牟利，至少八座非法礦場、近七百台礦機日夜運轉，至少竊電一一七〇萬度、逾七千萬電費，除造成鉅額電費損失，更暗藏嚴重公安風險，負責管理礦場兩名員工也難逃法律責任，法院近日判決須連帶賠償台電三三四八萬七二六五元。

全案源於二〇二一年間，鄭男與妻子在友人牽線下，接觸販售「挖礦機」的黃姓設備商，二人出資擔任金主，每座礦場支付四十萬元建置費用，並透過周姓男子充當租賃場地人頭；礦場以鑿孔方式破壞牆面，私接電線穿入建物內，再以未經絕緣的裸線直接接上礦機礦架，廿四小時運轉。

為維持礦場運作，鄭姓夫妻另僱用徐姓、黃姓男子負責日常管理，被檢警後續查獲。

這些礦場分布在中市南區、中區、北區、西屯與大里等地，甚至有礦場樓上是美語補習班、樓下是火鍋店，高溫運轉下電線接近燒融，形同一顆顆不定時炸彈。

經統計，該集團至少竊取電力一一七〇萬度，換算電費高達七千六百餘萬元，並成功挖得廿七顆比特幣，市值約二千五百萬元。刑事部分，鄭姓夫妻與相關共犯已與台電達成和解，獲判一年六月至兩年不等徒刑、緩刑五年。

夫妻判刑 員工也難逃

台電另提起民事求償，向實際管理礦場的徐、黃二人追究責任，兩人辯稱僅是受雇員工、不知竊電。但台中地院認定，二人均為智識正常成年人，長期管理礦場至少半年以上，對竊電行為不可能毫無所悉，且徐男曾在自宅竊電，判決兩人須連帶賠償台電三三四八萬餘元。

