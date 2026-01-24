為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    聖石金業吸金百億 第3波搜索11人到案／公關長想宴警官 檢警提早行動

    2026/01/24 05:30 記者鄭景議／台北報導
    前媒體從業人員陳姓男子（右）擔任聖石金業公關長期間，涉嫌利用過去媒體圈的人脈為非法金業公司牽線護航。（記者邱俊福攝）

    前媒體從業人員陳姓男子（右）擔任聖石金業公關長期間，涉嫌利用過去媒體圈的人脈為非法金業公司牽線護航。（記者邱俊福攝）

    涉嫌吸金百億元的聖石金業集團，檢警已發動兩波行動拘提董事長邱嬿妤等人，分予交保或實施電子監控，持續清查金流與過濾相關證詞後，昨再發動第三波拘提行動，帶回陳姓聖石金業公關長等十一人到案，依違反銀行法與詐欺罪嫌偵辦中。

    聖石金業陳姓公關長是前媒體從業人員，檢警發現，陳男去年底首波搜索前夕，曾到刑事警察局欲透過不知情的媒體同業，意圖邀約高階警官與媒體吃飯，不排除企圖刺探警方查案情況，但當時偵辦行動箭在弦上，檢警決定立即動手，隨後展開搜索。

    陳男涉嫌利用過去媒體圈人脈，為該集團非法犯行牽線護航，台北地檢署指揮刑事局偵辦聖石金業黃金吸金詐騙案，昨上午拘提陳男，還有各處的高階主管共十一人到案。

    聖石金業於二〇二二年在台北市信義路盛大開幕，在台灣北中南設立三大旗艦店，對外宣稱買賣高檔黃金條，然而檢警陸續接獲投資人檢舉，指出該公司提供九五折或八八折的低價誘購黃金，宣稱由公司代保管一年，期滿後可取回實體黃金，但許多投資人合約期滿後拿不到黃金，連投入的本金也被卡住無法領回，驚覺遭到詐騙。

    檢警於去年十二月二日發動首波查緝，拘提董事長邱嬿妤等卅人，訊後諭知邱女五百萬元交保、電子監控；忠孝業務處長周子青五十萬元交保、限制出境。今年一月十三日再次拘提周子青，訊後加保二百萬元。

    檢警在持續清查金流與相關證詞後，決定於前日至昨日發動第三波拘提行動，逮捕陳等十一人到案。檢警懷疑，陳男憑藉過去在媒體圈累積的人脈，多次私下為業者穿針引線，還獲不實黃金契約分潤賺到上千萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播