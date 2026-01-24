聖石金業吸金百億 第3波搜索11人到案／公關長想宴警官 檢警提早行動

前媒體從業人員陳姓男子（右）擔任聖石金業公關長期間，涉嫌利用過去媒體圈的人脈為非法金業公司牽線護航。（記者邱俊福攝）

涉嫌吸金百億元的聖石金業集團，檢警已發動兩波行動拘提董事長邱嬿妤等人，分予交保或實施電子監控，持續清查金流與過濾相關證詞後，昨再發動第三波拘提行動，帶回陳姓聖石金業公關長等十一人到案，依違反銀行法與詐欺罪嫌偵辦中。

聖石金業陳姓公關長是前媒體從業人員，檢警發現，陳男去年底首波搜索前夕，曾到刑事警察局欲透過不知情的媒體同業，意圖邀約高階警官與媒體吃飯，不排除企圖刺探警方查案情況，但當時偵辦行動箭在弦上，檢警決定立即動手，隨後展開搜索。

陳男涉嫌利用過去媒體圈人脈，為該集團非法犯行牽線護航，台北地檢署指揮刑事局偵辦聖石金業黃金吸金詐騙案，昨上午拘提陳男，還有各處的高階主管共十一人到案。

聖石金業於二〇二二年在台北市信義路盛大開幕，在台灣北中南設立三大旗艦店，對外宣稱買賣高檔黃金條，然而檢警陸續接獲投資人檢舉，指出該公司提供九五折或八八折的低價誘購黃金，宣稱由公司代保管一年，期滿後可取回實體黃金，但許多投資人合約期滿後拿不到黃金，連投入的本金也被卡住無法領回，驚覺遭到詐騙。

檢警於去年十二月二日發動首波查緝，拘提董事長邱嬿妤等卅人，訊後諭知邱女五百萬元交保、電子監控；忠孝業務處長周子青五十萬元交保、限制出境。今年一月十三日再次拘提周子青，訊後加保二百萬元。

檢警在持續清查金流與相關證詞後，決定於前日至昨日發動第三波拘提行動，逮捕陳等十一人到案。檢警懷疑，陳男憑藉過去在媒體圈累積的人脈，多次私下為業者穿針引線，還獲不實黃金契約分潤賺到上千萬元。

