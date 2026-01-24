恍神！三立採訪車衝進銀行 3路人重傷

警方扣留車上行車紀錄器，釐清事發原因。（記者羅沛德攝）

幸已脫離險境

三立電視新聞台一輛採訪車，昨天下午行經台北市中山區一江街與南京東路口時，突然失控衝進路口的彰化銀行吉林分行內，強大撞擊力不僅將銀行提款機撞得粉碎，更波及當時在銀行內的人員及街上行人，造成十人受傷，其中有三名重傷者是路過行人，所幸送醫後已脫離險境。林姓採訪車駕駛表示，因恍神失控肇事，台北市警中山分局依過失重傷害及過失傷害罪將他移送台北地檢署偵辦。

總計10人受傷

警方追查，該輛採訪車昨天下午三時許，從一江街開到南京東路的路口時，失控直接衝向路旁彰化銀行，高速撞入銀行大廳。由於事發突然且撞擊力道猛烈，銀行門口的提款機當場被撞得面目全非，機外殼與零件散落一地，現場滿是玻璃碎片。

突發事故造成採訪車駕駛與車上攝影記者在內，共有六男四女受傷。傷者中有四人是路過行人，其中三人受重傷，傷勢最重的卅七歲吳姓女子臉部顴骨、胸腔多處骨折，送醫時一度失去意識，所幸送醫搶救後恢復意識；有三人是正在銀行內辦事的客戶；一人是路過的機車騎士；林姓肇事駕駛與何姓攝影記者輕傷。

對此重大交通事故，甫上任的台北市警察局長林炎田獲報後非常重視，親自到場督導處理。林男向警方供稱，因操駕不慎致引擎突然拉轉，並承認「自己可能也有恍神」而失控。

三立新聞在案發後發聲明道歉，表示將依法律規定辦理賠償與相關責任事宜，並且成立專案小組，全面檢視採訪勤務與用車管理流程、盤點車輛安全維護及駕駛出勤管理機制。

彰化銀行也發聲明指出除遭到衝撞的兩台ＡＴＭ及銀行內部牆面受損外，對營運不造成影響，後續將持續配合警方調查，並提供相關協助。

三立新聞台一輛採訪車昨天下午行經台北市中山區一江街與南京東路口時，失控衝進路口的彰化銀行。（記者鄭景議翻攝）

三立新聞台一輛採訪車昨天下午行經台北市中山區一江街與南京東路口時，失控衝進路口的彰化銀行內釀10傷。（記者羅沛德攝）

