新店戶政員盜賣個資11年 還自創制度化收錢規則

新北市新店戶政事務所員工王子誼（中）。（資料照）

不同對象 不同收費標準

檢調追查詐房案，發現新北市新店戶政事務所人員王子誼涉收業者賄賂，利用職權查詢民眾個資，且她非單純收賄，還發展出一套制度化的收錢遊戲規則，比如有的按件計酬，有的要收更大筆金額的「預付費」，不同對象也有不同收費方案，甚至要求業者土地開發後，她要分潤服務費，迄被查獲止，販賣個資十一年來海撈一一一四萬餘元。

照表預付 才會幫查詢

據了解，王子誼在新店戶政事務所任職廿多年，與多名業者熟悉，還會外出聚餐；她二〇一四年時疑有債務壓力，透過「好康逗相報」方式擴展客源，利用人頭帳戶或收現金等方式受賄，被逮後宣稱積欠地下錢莊債務、兒子甚至被押走，不得已才犯案。

請繼續往下閱讀...

檢調追查，王女長期以「單筆查詢費兩千元至一萬五千元不等」、「查詢往生者被繼承人資料，每筆一萬元至一萬兩千元不等」、「若土地公告現值高，每案查詢費兩萬元至三萬元」、「每次預付十萬或十五萬元，每案查詢費用一萬元」、「預付額扣完，須再預付才予查詢」等各種自創名目收錢，涉案業者少則付出十五萬餘元，更有五名業者花費六四二萬元買個資。

5業者共砸6百多萬

檢調還發現，從二〇一八年起至二〇二四年間，王女涉幫張姓建商查詢民眾戶籍資料，約定收費方式可採「買斷制」，即單筆支付三萬元或每筆資料先收一千五百元至三千元不等查詢費，待案件開發成功，另須支付五％佣金。

開發土地服務費也想分

檢調並查出，王女還涉與一名土地整合的高姓業務合作，幫高查民眾戶籍資料，條件是對方取得服務費或報酬後，要分她服務費或一成酬金。

對於王女濫查民眾個資賣錢，新北市民政局表示，除配合檢調偵辦，也加強宣導同仁確實遵守個人資料保護法及資訊安全規定，並增加稽核頻率及次數，杜絕類似事件發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法