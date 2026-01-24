茗香園306億黑金水房曝光

豪杰公司印度部門主管涂明宏。（記者王定傳攝）

第二波行動 拘提豪杰主管涂明宏、股東徐俊威

台北知名餐廳「茗香園冰室」負責人羅以翔及「東引快刀手」負責人黃秀蓉，涉成立豪杰公司作為據點，利用「HEROPAY」支付系統替中國、日本及印度等多國博弈網站洗錢，還自行架設網站「RICH11」經營賭博，洗錢高達三〇六億餘元。台北地檢署今年一月初已起訴羅、黃等卅五人，昨再指揮警方執行第二波行動，拘提豪杰公司印度部門主管涂明宏及股東徐俊威，訊後依洗錢等罪嫌向法院聲押禁見。

請繼續往下閱讀...

介接中日印非法博弈網 層層轉換、製造金流斷點

檢方調查，羅男自二〇二〇年購得支付平台系統原始碼，以「茗香園冰室」名義租用辦公室，成立水房「豪杰公司」，架設「HERO PAY」第三方支付系統，並招募技術、財務人員與大量員工，介接中國、日本、印度等地的非法博弈網站協助洗錢，後來更成立賭博網站「RICH11」經營百家樂、老虎機及體育博弈等。

檢方追查發現，賭客透過博弈網站入金後，款項經由第三方支付、人頭帳戶收款，再由跑分員匯集至虛擬貨幣錢包或指定帳戶，以此製造金流斷點、規避查緝；自二〇二一年至二〇二五年，洗錢金額達三〇六點九億元，檢方一月初依刑法賭博罪及違反洗錢防制法起訴羅男等卅五人，對羅求刑九年六月。

檢方偵辦第一波後，發現涂男與徐男二人涉受羅以翔指示，協助集團洗錢並分潤，昨再指揮高雄市刑警大隊、刑事局國際科、台北市警察局南港分局等單位，搜索徐、涂二人的住居所等三處，拘提兩人到案。

豪杰公司股東徐俊威。（記者王定傳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法