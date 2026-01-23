免費提供辦公室 高院龍頭高金枝又爆爭議

高院院長高金枝傳霸凌法官後又爆硬擠出專屬辦公室，給當年大力推薦她接棒、已退休前任院長李彥文無償使用。（資料照）

外傳總統府今將派任預計於下月九日屆齡七十歲退休的高等法院院長高金枝擔任司法院秘書長，卻傳出她曾霸凌高院法官，法官原想申訴卻被壓下，最終只能看心理諮商，高金枝還爆出在辦公廳舍不足時，竟硬擠出專屬辦公室，給當年大力推薦她接棒、已退休前任院長李彥文無償使用，遭疑有圖利罪責的可能性。

高院回應，此案發生約近一年，「或因該名法官不習慣被貼近關切」、「或因高院長情詞急切」，致該名法官誤認遭不當對待，感到不甚舒服，雙方有所誤會，後來誤會冰釋，法官也未提申訴。司法院則表示，曾在二〇二四年十二月間關心該名法官，並無不處理情形。

高院：辦公室非退休院長專屬

至於提供給李彥文無償使用辦公室，高院說明，李院長在民事實務及學理方面造詣高，受法界尊崇與信服，邀請定期解說判例及法律座談會，同時依規定支付出席費及講座費，另為方便李準備資料及出席會議休息使用，提供司法大樓四樓小辦公室，該辦公室也會提供其他與會人使用。

高金枝傳出曾霸凌一名辦案有效率，未結案件數僅十多件的高院法官，該名法官原想提申訴，但高得知後「口頭道歉」，卻冷不防的酸「不知道妳這麼玻璃心」，甚至有次在她女兒生病住加護病房之際，嘲諷「就是因妳的個性急，所以女兒才會這樣」，該法官雖內心受創，但礙於高是長官，最終她只能看心理諮商紓壓。

