    豐原5口命案／團長認了詐騙 受害者律師：求重判 不和解

    2026/01/23 05:30 記者陳建志／台中報導
    台中豐原王家五口被被騙輕生昨開庭，團購主李惠雯（右）改口認罪，王家委任律師強調不和解，並希望求處15年以上刑期讓李女贖罪。（記者陳建志攝）

    台中豐原王家五口去年七月集體輕生震驚社會，檢方查出團購主李惠雯以團購投資、黃金投資等詐術向王家五口共詐得一五三六萬元，依詐欺、洗錢、恐嚇取財等罪嫌將李女起訴，台中地院昨天首度開庭，原本矢口否認犯行的李女改口全部認罪，並脫口而出「我做錯了」，王家委任律師則強調不和解，希望重判十五年以上讓李女贖罪。

    這起案件起於王家大女兒加入社群團購，透過美容師好友介紹接觸李女，投資團購事業、黃金，保證每月至少獲利十％。因初期有收到回款與手續費，王家誤以為確有利潤可賺，陸續由家中其他成員加入投資。未料這一切僅是以「舊人資金支付新人回款」的典型龐氏騙局，並無真實投資運作，王家共被騙一五三六萬元。

    李女於偵查中仍矢口否認犯行，並試圖影響證人、妨礙偵查，毫無悔意。中檢起訴後建請法院從重量處十五年以上之刑。

    台中地院昨天首開準備程序庭，李女改口坦承詐欺取財、違反銀行法非法吸金，有用團購和投資黃金的方式，宣稱每月可獲利十％，或者每月可分紅九到十萬，並坦承跟民眾所拿到投資款項，只有二成真正拿去投資，剩下八成都支付自己生活所需。

    審判長並問，是否要王家把房子拿去指定當鋪抵押借得二百萬元，卻當場取走其中一七六萬元，涉嫌恐嚇取財？李女也當庭認罪，並當庭表示「我認為我做錯了」。

    王家委任律師林瓊嘉表示，樂於看到李女當庭認罪，但對於已經往生五人最好的贖罪，就是求處十五年以上的刑期，並強調不會和李女和解。

