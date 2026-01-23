自由日日shoot》斷電10小時牆壁仍帶電 消防員觸電抽筋

基隆市消防局安樂分隊小隊長楊祥義，搜救詹員時竟遭「電擊」被抬出。 （記者林嘉東翻攝）

基隆市前夜一場惡火，造成基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑不幸殉職。負責搜救詹員的安樂分隊小隊長楊祥義，搜救詹員時竟遭「電擊」，導致雙腳抽筋、麻痺被抬出，火調人員昨上午重回現場勘驗，發現事隔逾十小時，牆壁竟然還測得「九十伏特」殘餘電壓，懷疑可能是火災導致內部線路燒熔短路，或是大樓共用線路問題，導致牆壁成為「帶電體」。

當時為尋找失聯的詹能傑，安樂分隊小隊長楊祥義率隊挺進火場。楊員表示，觸電當下雖未昏厥，但約十五分鐘後，身體出現延遲反應，雙腳突劇烈抽筋、疼痛麻痺，根本無法站立救援，最後只能由同袍協助將他抬上擔架送醫。所幸經急診治療後已無大礙，目前已恢復勤務。

台電基隆區營業處長陳据湖指出，台電人員聽從現場指揮官指示，將發生火災的社區大樓斷電，之後部分周邊住家也斷電，廿二日清晨六點多才復電，不清楚為何有消防人員觸電。

短路？大樓共用線路？待查

消防局火調人員懷疑可能是火災導致內部線路燒熔短路，或是大樓共用線路問題，導致牆壁成為「帶電體」。這股不明電力不僅增加搜救難度，更是救災人員看不見的隱形殺手；詳細原因仍待釐清。

