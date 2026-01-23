自由日日shoot》捨己救人 消防署：消防精神最沉重的一刻

基隆市消防局仁愛消防分隊41歲小隊長詹能傑，為搶救受困火場的女子，不幸殉職。基隆市消防局今（22日）在臉書貼出黑白照追悼，一句「我們會記得?為了救人犧牲自己」，讓無數網友瞬間鼻酸、淚崩。（記者林嘉東翻攝）

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑前晚執行火警勤務時，為救人脫下呼吸器面罩給受困民眾，不幸殉職。消防署表示，消防員在火災現場執行勤務時，通常會依據訓練原則，嚴格管控自身空氣呼吸器的剩餘氣量，確保能安全完成任務，並預留緊急求救所需的空氣。

消防署指出，在氣量不足情況下，消防員會透過控制呼吸、降低活動強度等方式，延長待救時間，等待外部夥伴接應救援；這次事故中，詹能傑小隊長面對受困民眾時，選擇將自己僅有的防護資源交付給受困民眾，承擔極高風險完成救援，這種對於生命守護與責任的抉擇，是消防精神最沉重、也最令人敬重的一刻。

請繼續往下閱讀...

是否攜共生面罩 指揮官決定

針對消防員搶救時、是否需要攜帶共生面罩？消防署強調，共生面罩只是救援裝備之一，是否使用，由現場指揮官依火場型態與風險進行專業判斷，以共生面罩而言，一旦供受困者使用，空氣消耗速度將明顯增加，一支空氣瓶原可供一人使用廿分鐘至卅分鐘，兩人共用時將大幅縮短，消防員須隨時監控氣量，確保在安全範圍內撤離。

此外，若火場內雜物堆積嚴重，會大幅限制消防員與民眾行動與撤離動線，雜物一旦在救援過程中倒塌，原有路徑可能被阻斷，形成類似迷宮的空間環境，提高受困與救援風險。

消防官表示，詹小隊長疑似氣量不足情況下，將面罩摘下給民眾使用，最好的做法還是使用共生面罩，但前提是空氣瓶氣量需充足，萬一殘壓警報響起也絕不能冒險，可將受困者帶往相對安全區域，並撤出人員交替，告知下一組搜救人員受困者位置。

消防署長蕭煥章表示，目前可以確定，詹能傑沒有戴共生面罩入室救援，但有帶熱顯像儀，現場並啟動七梯次快速救援小組搜尋；至於是否有設事故安全官以及入出狀況等，都需要經災調會調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法