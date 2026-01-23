自由日日shoot》殉職詹能傑 績優救護員／從走山到空難都有他馳援的足跡

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑救人無數；圖為二〇一二年十一月十一日參與基隆市暖暖區國安路民宅氣爆案救援時，從火場揹出受困的十歲女童。 （記者林嘉東翻攝）

女兒才９歲…長官掩面泣

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，衝火場捨身救人殉職。他的分隊長曹志榮說，詹做事認真負責，總是衝鋒陷陣，想到他的孩子還這麼小…說著說著就掩面痛哭不已。基隆市議長童子瑋是詹能傑的二信中學學弟，兩人相識多年，他也說，詹從小就見義勇為，什麼事情總是衝第一個，得知消息後悲痛不捨。

童子瑋：學長從小見義勇為

與詹同年同月同日生的的基隆市消防局安全衛生科長余宗庭說，已住每年十二月廿日兩人都一起過生日，去年他剛升科長忙碌，打電話給詹「請假」，未料錯過好兄弟最後一次慶生。余說，詹與擔任護理師的妻子，育有就讀小學四年級的九歲女兒。

豪傑兄弟 弟弟也是消防員

詹能傑參與過二〇一五復興空難、二〇一八年花蓮地震、二〇二一年太魯閣號列車出軌事故等救援任務；二〇一九年榮獲消防署｢接生好手」績優救護人員。詹的弟弟詹庭豪也是消防員，警專廿七期畢業後在百福分隊服務，去年十月調任桃園蘆竹分隊；詹庭豪昨獲噩耗悲痛不已，馬上請假趕回基隆見哥哥最後一面。

儘管救人無數，但前年十月山陀兒颱風襲台救災吃午餐時間，穿制服買便當的詹員被人拍到上網公審，內政部長劉世芳特地到仁愛分隊和打火弟兄一起吃午餐及致贈慰問金，替詹加油打氣。

入祀忠烈祠 中央地方允協助

基隆市長謝國樑說，接到消息非常不捨和沉痛，將爭取從優撫卹，申請協助詹能傑入祀忠烈祠。消防署長蕭煥章也說，已獲家屬同意，基市府申請後會全力協助入祀忠烈祠，並培養詹的孩子至大學畢業。

