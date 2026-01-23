廢棄物濫倒台南魚塭農地 40個足球場大 不法獲利2865萬 起訴102人、27家公司

非法傾倒現場堆積大量營建廢棄物，包含破碎紅磚、混凝土塊與廢土，業者違法將廢棄物回填魚塭，嚴重破壞國土環境。（台南地檢署提供）

台南地檢署偵結大規模非法傾倒營建廢棄物案，歷時兩年、調查卷證堆滿兩台推車，查出許姓、陳姓男子為主的兩個犯罪集團，涉嫌將營建廢棄物回填魚塭農地，侵害面積約四十個足球場大，不法獲利超過二八六五萬，並依違反廢棄物清理法起訴一〇二人、廿七家公司。

檢方調查發現，許姓男子與楊姓妻子經營大貨車隊，從前年勾結多名營建包商，將各處工地產出的混凝土塊、磚塊與鋼筋等營建廢棄物，指示司機直接載往俗稱「土尾」的安南區、七股區私設場域，再由怪手司機挖掘坑洞掩埋或堆置，牟取暴利。

請繼續往下閱讀...

另一犯罪集團則由陳姓男子為首，透過租賃土地，在關廟、左鎮等地設立非法棄置場，以整地填土為幌子，引進營建廢棄物回填，並招募非法移工參與。

2黑心集團 違法填埋土地23處

這些土地回填大量廢物後，喪失原有功能，嚴重污染環境，兩個集團違法填埋土地高達廿三處，總面積約四十個足球場大，不法獲利二八六五萬二八四八元。

涉案人辯解是經營土地再利用，不是非法回填，但檢方與環保單位長期蒐證、開挖，確認現場有大量廢棄物，而且部分廢棄物來源，竟是與學校公共工程標案，顯示非法掩埋問題嚴重。

檢方認定許姓、陳姓等百餘人，涉犯廢棄物清理法未經許可提供土地回填、非法清除處理廢棄物等罪嫌提起公訴，並聲請法院宣告沒收不法所得、大貨車、挖土機等犯罪工具，展現打擊環保犯罪、維護國土永續的決心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法