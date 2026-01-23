基隆火警 勇消詹能傑脫面罩救人殉職 2死4傷 屋內囤積雜物阻搜救

仁愛消防分隊小隊長詹能傑捨身脫下面罩救人殉職。（記者林嘉東翻攝）

基隆市安樂區樂利三街「台北生活家」社區，廿一日深夜發生奪命惡火，釀成二死四傷慘劇。上月剛過四十歲生日的基隆市仁愛消防分隊小隊長詹能傑，為救受困的卅四歲羅姓女子，三度衝進火場，脫下自己的空氣呼吸器面罩給羅女帶上，自己卻缺氧昏厥；同僚雖啟動七梯次搜救，因屋內堆滿回收雜物、動線複雜狹窄，約花費一小時十多分鐘將詹救出送醫，仍不幸殉職，羅女也不治。

消防小隊長 3度衝進火場

行政院長卓榮泰昨在院會對這項不幸消息表達遺憾，並請內政部長劉世芳及消防署迅速了解情況。消防署長蕭煥章也對罹難者家屬致上「最深層的歉意」，表示已啟動災害事故調查會，盼釐清事故原因與因應方式。基隆市消防局長游家懿哽咽說，全力協助家屬處理後事，爭取最高撫卹。

呼吸器給受困女 缺氧昏厥

基市消防局當晚十時多接獲報案，出動七十三名消防人員趕往，率先抵達的安樂分隊小隊長楊祥義，見逃出的羅女七旬母親在火場外哭喊「女兒還在裡面」，與隊員使用水柱灌救及疏散住戶。隨後詹員先進火場，發覺屋內回收衣物和雜物堆積如山，搜救困難，兩度退出換氣瓶，第三度進入發現羅女受困在最裡面的臥室，因他未帶「共生面罩」裝備，詹將自己的呼吸器脫下給羅戴上，但屋內濃煙密布及雜物崩落，阻斷退路而失聯。

消防局救援小組在屋內狹徑中，發現倒臥已無吸心跳的詹員，送醫搶救不治；另有四名其他住戶輕微嗆傷。

詹能傑警專廿三期畢業後一直待在基隆服務，打火資歷十九年，前年五月晉升小隊長，同仁對他遭逢意外痛心不捨。

起火戶家中堆放大量易燃回收衣物，火勢一發不可收拾，搶救路徑狹窄宛如「迷宮」，阻礙搜救動線。（記者林嘉東翻攝）

