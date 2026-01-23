為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    基隆火警 勇消詹能傑脫面罩救人殉職 2死4傷 屋內囤積雜物阻搜救

    2026/01/23 05:30 記者林嘉東、鍾麗華、李文馨／綜合報導
    仁愛消防分隊小隊長詹能傑捨身脫下面罩救人殉職。（記者林嘉東翻攝）

    仁愛消防分隊小隊長詹能傑捨身脫下面罩救人殉職。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市安樂區樂利三街「台北生活家」社區，廿一日深夜發生奪命惡火，釀成二死四傷慘劇。上月剛過四十歲生日的基隆市仁愛消防分隊小隊長詹能傑，為救受困的卅四歲羅姓女子，三度衝進火場，脫下自己的空氣呼吸器面罩給羅女帶上，自己卻缺氧昏厥；同僚雖啟動七梯次搜救，因屋內堆滿回收雜物、動線複雜狹窄，約花費一小時十多分鐘將詹救出送醫，仍不幸殉職，羅女也不治。

    消防小隊長 3度衝進火場

    行政院長卓榮泰昨在院會對這項不幸消息表達遺憾，並請內政部長劉世芳及消防署迅速了解情況。消防署長蕭煥章也對罹難者家屬致上「最深層的歉意」，表示已啟動災害事故調查會，盼釐清事故原因與因應方式。基隆市消防局長游家懿哽咽說，全力協助家屬處理後事，爭取最高撫卹。

    呼吸器給受困女 缺氧昏厥

    基市消防局當晚十時多接獲報案，出動七十三名消防人員趕往，率先抵達的安樂分隊小隊長楊祥義，見逃出的羅女七旬母親在火場外哭喊「女兒還在裡面」，與隊員使用水柱灌救及疏散住戶。隨後詹員先進火場，發覺屋內回收衣物和雜物堆積如山，搜救困難，兩度退出換氣瓶，第三度進入發現羅女受困在最裡面的臥室，因他未帶「共生面罩」裝備，詹將自己的呼吸器脫下給羅戴上，但屋內濃煙密布及雜物崩落，阻斷退路而失聯。

    消防局救援小組在屋內狹徑中，發現倒臥已無吸心跳的詹員，送醫搶救不治；另有四名其他住戶輕微嗆傷。

    詹能傑警專廿三期畢業後一直待在基隆服務，打火資歷十九年，前年五月晉升小隊長，同仁對他遭逢意外痛心不捨。

    起火戶家中堆放大量易燃回收衣物，火勢一發不可收拾，搶救路徑狹窄宛如「迷宮」，阻礙搜救動線。（記者林嘉東翻攝）

    起火戶家中堆放大量易燃回收衣物，火勢一發不可收拾，搶救路徑狹窄宛如「迷宮」，阻礙搜救動線。（記者林嘉東翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播