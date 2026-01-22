為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    防劣質防彈背心危害軍警╱最高檢︰採購可納國安法管制

    2026/01/22 05:30 記者王定傳／台北報導
    穿著劣質防彈背心直接影響第一線軍、警安危。圖為示意圖，圖中人 物與新聞事件無關。 （資料照）

    穿著劣質防彈背心直接影響第一線軍、警安危。圖為示意圖，圖中人 物與新聞事件無關。 （資料照）

    有不肖業者介入軍警用防彈背心政府採購案，交付劣質防彈背心給國防部、調查局、矯正署及警政署等採購機關，嚴重影響第一線軍、警、矯正機關執勤人員安全與國家安全，最高檢察署為此邀集偵查機關召開策進會議，除強化系統性偵辦外，也函請國防相關單位進行系統性風險管理預防，建議未來招標文件應載明「本採購案應依國家安全法管制」，一經載明，如有違反依國家安全法，最重可處十年徒刑。

    最高檢發現業者交付不符規格的防彈產品（吸震片、抗彈纖維布等），弊案範圍遍及全國，被告利用案件偵審程序及採購法刊登公報前空窗期，投機違法舞弊，甚至彼此合作，圍標後再分潤，有「集團化、組織化、綁標化」傾向。

    最高檢因此邀集高檢署高雄分署、台北地檢署、桃園地檢署、橋頭地檢署等機關開會討論，為避免案源、偵辦單位與移送時間不同，致各檢察署分別偵查，出現偵查步驟不一及資訊盲點，認應強化系統性偵辦。

    視案情科技監控 從重求刑

    會中並決議，偵查中案件，情節嚴重者，應從速從嚴偵辦，查扣不法所得，必要時應對被告進行科技設備監控；審理中案件，如個案情節重大者，應從重具體求刑；判決確定案件，應儘速執行；個案應審核有無違法履約交付或提供中國製軍品等違反國安法情形；不同檢察署的個案，如被告涉及多起案件，將由地檢署對一再涉案的特定被告進行科技設備監控，避免被告逃匿影響後續偵、審或執行程序。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播