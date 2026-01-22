防劣質防彈背心危害軍警╱最高檢︰採購可納國安法管制

穿著劣質防彈背心直接影響第一線軍、警安危。圖為示意圖，圖中人 物與新聞事件無關。 （資料照）

有不肖業者介入軍警用防彈背心政府採購案，交付劣質防彈背心給國防部、調查局、矯正署及警政署等採購機關，嚴重影響第一線軍、警、矯正機關執勤人員安全與國家安全，最高檢察署為此邀集偵查機關召開策進會議，除強化系統性偵辦外，也函請國防相關單位進行系統性風險管理預防，建議未來招標文件應載明「本採購案應依國家安全法管制」，一經載明，如有違反依國家安全法，最重可處十年徒刑。

最高檢發現業者交付不符規格的防彈產品（吸震片、抗彈纖維布等），弊案範圍遍及全國，被告利用案件偵審程序及採購法刊登公報前空窗期，投機違法舞弊，甚至彼此合作，圍標後再分潤，有「集團化、組織化、綁標化」傾向。

最高檢因此邀集高檢署高雄分署、台北地檢署、桃園地檢署、橋頭地檢署等機關開會討論，為避免案源、偵辦單位與移送時間不同，致各檢察署分別偵查，出現偵查步驟不一及資訊盲點，認應強化系統性偵辦。

視案情科技監控 從重求刑

會中並決議，偵查中案件，情節嚴重者，應從速從嚴偵辦，查扣不法所得，必要時應對被告進行科技設備監控；審理中案件，如個案情節重大者，應從重具體求刑；判決確定案件，應儘速執行；個案應審核有無違法履約交付或提供中國製軍品等違反國安法情形；不同檢察署的個案，如被告涉及多起案件，將由地檢署對一再涉案的特定被告進行科技設備監控，避免被告逃匿影響後續偵、審或執行程序。

