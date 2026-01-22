2025年治安民調》單獨夜歸不怕 民眾治安滿意度86％

國立中正大學犯罪研究中心今天公布去年度治安滿意度調查，犯罪防治學系教授兼系主任陳巧雲(左起)、中正大學犯罪研究中心主任楊士隆、犯罪防治學系暨研究所教授鄭瑞隆、犯罪防治學系暨研究所教授兼犯罪研究中心執行長許華孚出席。（記者王冠仁攝）

國立中正大學犯罪研究中心昨公布去年度民眾對警察重點施政作為滿意度調查，包含住家安全感、維護治安工作、打詐、緝毒、取締酒駕等九個項目；其中民眾對住家安全感滿意度高達八六點三五％，且連五年超過八成。學者認為，顯示台灣治安環境良好，民眾深夜單獨出門、夜歸也不害怕，治安維護表現受到肯定。

此次調查各項滿意度分別為，「民眾對住家與社區治安」八六點三五％、「警察維護治安工作」七八點七二％、「警察機關打詐成效」六四點九九％、「推動暑期保護青少年青春專案」七四點一五％、「查緝毒品」六七點一三％、「取締酒駕」七一點三％、「處理群眾抗議」六七點四一％、「維護安全勤務」八九點六三％、「提供便民措施」九〇點七八％、「遏止聚眾鬥毆」八三點五八％。

中正大學犯罪防治系教授鄭瑞隆說，此調查可見警察對維護治安各項工作相當努力，但他也提醒，民眾應該要有注意自身安全的責任，他常看到報導，有些民眾被騙、小孩吸毒，都怪到警察頭上。鄭瑞隆說，以打詐而言，警察幾乎「無孔不入」在努力，但打詐並非全是警察責任，還包含金融業的金流控管、易發生詐騙案的網路平台；至於毒品，也應該加強學校與家庭教育、改善家人關係，這些問題應由政府透過施政來解決。

中正大學此次調查期間為去年十二月十一日至十七日，以手機電話訪問設籍在台、澎、金、馬年齡滿十八歲者，實際取得有效樣本三千位，在九十五％信心水準下，抽樣誤差最大為一點七九％。

