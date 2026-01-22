四海幫愛情詐騙 宿霧豪宅架機房 台菲搗破 共同押解17台嫌返國

台灣四海幫海森堂分子陳麒元等17人，由台菲兩國專案人員共同押返回（記者朱沛雄攝）

先假交友接觸 引誘投資虛幣行騙

台灣四海幫海森堂分子陳麒元等人，涉在菲律賓宿霧一棟三層樓透天豪宅設置詐騙機房，鎖定台灣民眾行騙，台、菲警方去年五月聯手搗破該機房，逮捕陳男等十七名台籍嫌犯到案，該案無菲籍犯嫌及被害人，經菲國法院結案，依違反移民法處理。我方包括刑事警察局及駐菲人員，與菲國移民局共組押解團隊，台菲兩國專案人員共同將十七嫌全數押返回台，預定今天展開偵辦程序，警詢後依刑法加重詐欺、組織犯罪等移送新北地檢署複訊。

刑事局國際科表示，本案先是在二〇二二年偵破四海幫海森堂經營假投資詐團，逮捕十五人，後續又發現，有六、七名被告遭起訴後，隨即前往菲國宿霧，研判可能接受集團指示赴菲繼續詐騙。台菲隨即交換情資進行監控，查知詐團機房設在宿霧山上一個門禁森嚴豪宅社區，內有傭人房，出入還有司機，生活豪奢。

至少55名國人受害 財損四千多萬

該詐團先以假交友接觸被害人，再引誘假投資虛擬貨幣，以及誘使被害人加入公益活動謊稱抽中名單，擁有投資機會等手法行騙，初步清查二年來至少有五十五名國人受害，財損四千多萬元。

去年五月間確認蒐證成熟後，我方派出刑事局國際科、科技犯罪防制中心科技偵查隊共七名偵查人員搭機前往宿霧，隔天與菲國執法人員共同執行搜索，逮捕陳男與機房幹部、旗下話務等十六男一女共十七人，其中有六人是我國通緝犯。

