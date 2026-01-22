敦南案洩密給前長官 調查官判11月

調查局桃園市調查處周姓調查官洩漏光寶科技董座內線交易敦南案筆錄、移送書，認罪獲桃園地院判處應執行有期徒刑11月，得易科罰金。（資料照）

法務部調查局二〇二一年發生偵查筆錄及移送書外洩案！桃園市調查處曹姓專員退休後轉任上市公司光寶科技稽核處長，該公司董事長宋恭源涉入內線交易「敦南案」，曹男約出承辦沈姓調查官學弟當面行賄二台蘋果平板電腦並請託不要移送，經沈舉報曹涉行賄；宋案被移送前後，另名周姓調查官也在曹的請託下，兩度將該案筆錄與移送書洩露給曹。桃園地院上週依貪污罪的違背職務行求賄賂罪將曹男判處二年徒刑；周男因自白犯罪，另被依二次洩密罪各判六月有期徒刑，合併應執行十一個月，得易科罰金。

退休專員用二台蘋果平板行賄

全案起於二〇二一年五月，於二〇一六年退休的曹男從周姓調查官口中得知，其老闆所涉內線交易「敦南案」由沈姓調查官負責，便私下約沈男到超商碰面，暗示不要移送該內線交易案，還送沈男二台iPad平板電腦，沈因當下不及退還，事後將曹男行賄一事，向上陳報至調查局督察處，該局立案由北部地區機動工作站調查並報請桃園地檢署指揮偵辦，另查出該案移送前後，周男分二次將筆錄與移送書洩露給曹男，曹、周二人經檢察官偵辦後均被起訴。

被舉發再揪出行賄另名調查官

桃園地院審理時，曹辯稱只是想跟沈建立稽核業務與調查處犯罪業務的聯繫窗口，因而請沈試用iPad好不好用，未請他不要移送宋。法官審理認為，客觀上任何人均可推論曹是為宋說情而來，交付iPad給沈，所為與行求賄賂的構成要件相合，因此依行賄罪判刑二年。

周男審理時自白認罪，法官認為周明知偵案所取得的資料，屬國防以外秘密事項，應嚴守保密義務，卻囿於私人情誼而洩露，審酌周自白犯罪等情，依二次洩密罪各處六月徒刑，合併執行十一月。

