房遭女兒偷賣 老婦仍可主張權益

資料照

新北市八十六歲老婦人的房屋遭女兒偷偷賣掉，後來又遭兒子棄養，她匯給兒子的錢，因兒子未善盡扶養義務而得以討回，但被女兒賣掉的房產，有無機會討回？資深律師錢炳村指出，當初極可能是老婦人將房產借名登記在女兒名下，女兒才有機會偷賣，老婦仍可依民法相關規定主張權益。

目前不動產移轉登記都會要求印鑑證明，需要當事人親自到戶政機關，戶政人員當場問明申請印鑑證明用途，才會核發，因此這種情況下要偷偷偽造母親的印鑑證明並不容易，比較可能的是，當初老婦已將房子借名登記在女兒的名下。

借名登記也有機會返還

民法二四四條第二項規定，債務人所為之有償行為，於行為時明知有損害於債權人權利者，以受益人於受益時亦知其情事者為限，債權人得聲請法院撤銷。如果買方知道房屋是老婦借名登記在女兒名下的話，老婦便能依法聲請法院撤銷。

不過民法二四五條規定，撤銷權自債權人知有撤銷原因時起，一年間不行使，或自行為時起，經過十年而消滅。

在撤銷買賣行為與移轉登記之後，房屋是登記回原本的女兒名下，這時老婦可另行主張終止借名登記，要求法院裁判將房屋登記返還到自己名下，這樣就能將原本的房屋要回來。

