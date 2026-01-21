竹縣警局提供免費律師 助詐騙受害人求償

新竹縣警方打詐， 從前端預防、線上 查緝，今年將升級 幫忙受害者訴訟求 償。圖為警方查緝 詐團過程。 （竹縣警局提供）

新竹縣警局打詐有創新作法，縣警局長林建隆說，除在前端宣導阻詐、線上查緝詐團，最快一個月後也將升級，提供財損受害大的鄉親免費的律師協助訴訟求償，以此降低竹縣的詐欺財損金額，幫被害人實質上追回一些被騙的錢財、減少損失。

縣府數位發展處處長劉奕帆則說，將藉推出「縣民AI管家」機制，提供AI訊息檢測功能給縣民防詐，若仍有疑慮，就可再撥打一六五反詐騙專線確認，形成雙重驗證機制。而計畫於今年上半年打造的「智慧守護之眼」計畫，則將鎖定ATM周邊的異常行徑即時預警，轉由警方等相關單位即時處置。

請繼續往下閱讀...

縣警局長林建隆強調，警方這打詐的創新作為，計畫提供律師協助訴訟的被害人有一定條件，除了願意受助，財損金額也較高，且涉入詐騙的被告需有多人落網。

目前已有十個受害金額超過五百萬的案例，其中四人更是損失破千萬；警方最近一個月內將徵詢意願，先以三人為示範，媒合律師訴訟求償。另外，警方也將持續跟轄內金融機構合作聯防，保護可能被騙的帳戶，避免縣民破財，以降低可能發生的高額財損詐騙案。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法