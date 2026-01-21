期許邱紹洲發揮刑事魂／張榮興︰偵案不能有黑數

警政署長張榮興。（記者王藝菘攝）

刑事警察局昨舉行卸、新任局長交接典禮，警政署長張榮興提及新任局長邱紹洲，表示邱在刑事歷練近廿七年，有幹勁，期許他發揮刑事魂，就任後發揮所長，讓全國偵辦案件不能有黑數，並率領刑事局強化升級打詐力道，持續提升偵查技能，精準研析犯罪趨勢，透過國際與兩岸合作打擊跨境犯罪。

張榮興指出，今年的重點工作包括年底九合一選舉，對於查察賄選和防制暴力要加強努力，而對未來對刑事人員的任用和福利，也要進行規劃，提升刑事加給，發揮「刑事魂」，讓台灣治安更穩定，打詐也要讓人民有感。

邱紹洲︰選舉年首要維持治安穩定

邱紹洲談及未來工作重點，強調今年是選舉年，維持國內治安穩定是首要工作，並查察賄選，讓選舉平和，而相關的重要治安策略，包含打詐、掃黑、肅槍與緝毒，隨著科技的進步，跟犯罪手法的改變，將會做滾動式修正來因應，同時對刑事人員的待遇跟福利，將會持續推動。

另外，在科技運用方面，邱表示，AI不只是犯罪集團使用，在科學辦案過程中，也運用這個方式來整合情資，歸納相關的犯罪策略，以有效研擬，運用在各項犯罪偵查。

主持刑事局卸、新任局長交接典禮的張榮興，肯定退休卸任的局長周幼偉，任內推動詐防中心法制化、成立「情資研析專責小組」及建置「165打詐儀錶板」等，對穩定治安貢獻卓著。

