    社會

    專家：溝通取代命令或「易子而教」

    2026/01/21 05:30 記者陳建志／台中報導
    大甲警方偵辦陳女遭虐死事件。（記者張軒哲攝）

    大甲警方偵辦陳女遭虐死事件。（記者張軒哲攝）

    台中大甲「虎媽」詹淑珠，僅因認為女兒居家清潔等生活習慣未達要求，強迫她高中休學，且長期拘禁在房間、浴室，最終發生活活餓死的憾事，朝陽科大師資培育中心主任黃敦煌強調，在小孩接收手機資訊比家長提供的資訊更快速的環境下，家長應跟著調整管教方式，以溝通取代命令，並可藉由老師或專業社工的協助，採「易子而教」的方式，改正小孩不良習慣。

    對於陳女高中被強迫休學，黃敦煌表示，目前已是十二年國教，已經沒有學生因為繳不起學費而須休學，因此當陳女休學時，學校若能更積極探究原因、給予協助或通報，或許能提早發現陳女的處境，避免憾事發生。

    黃敦煌提醒，隨著智慧型手機的普及，孩子已經不像以前僅能從家長或老師端獲得資訊，有時從手機獲得的資訊比家長還快，因此家長應該調整心態，不要有以前覺得自己講得才是對的想法，而是要以溝通的方式讓小孩理解。

    至於，小孩若有不好的生活習慣，千萬不要像詹姓媽媽以極端的方式拘禁管教，建議可透過老師、親友等第三者進行勸說，採「易子而教」的方式，以客觀的角度提供小孩建議，避免強硬的方式造成對立、衝突，另外也可尋求社會資源，透過專業社工的協助，導正小孩不良的習慣或行為。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

