虎媽囚女見死不救 拖4天怕臭才移屍

陳父（右）涉有不作為的責任，遭檢方起訴，後方為陳家長女。（資料照）

台中市大甲區廿一歲陳姓女子，被母親詹淑珠以電線綑綁門把，長期拘禁在房間、浴室，且因長期營養不良，去年九月遭發現活活餓死在家中，台中地檢署調查更發現，詹女去年九月廿一日上午就發現女兒在浴室裡無回應，竟認為女兒已經死了，沒有開門查看送醫，拖了四天才因擔心發出臭味，開門將遺體搬出清洗浴室，丈夫發現後報案才讓此案曝光，冷血行徑令人髮指。

檢方調查發現，詹女二〇二三年一月幫女兒辦理高中休學後，先以電線綑綁一樓女兒房間門把與門外樓梯扶手立柱方式，將女兒拘禁在住處一樓房間內，其後更以電線綑綁該房間的浴室門把與房間中央的五斗櫃，將她進一步限縮拘禁在房內浴室，加上每天彷彿餵狗，僅提供少量食物放在浴室門外讓女兒取用，導致女兒營養不良瘦到皮包骨。

檢方查出，詹女去年九月廿一日上午十點，發現前一天丟置在房間浴室門口的菜粥女兒未取用，敲門呼叫也未獲回應，沒有查看就認定女兒已死亡，沒有任何施救、送醫舉動，直到廿四日都沒有再返回女兒房間，造成女兒因多重器官衰竭死亡。

直到九月廿五日凌晨，詹女為掩蓋犯行並防止遺體發出屍臭，才解開浴室門口電線，搬出女兒遺體清理浴室，陳姓丈夫在當天上午七點發現後，終於鼓起勇氣向警方報案，才讓這起駭人聽聞的凌虐案件曝光。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

