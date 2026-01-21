小心冒名總統釣魚郵件 刑事局：點入恐遭植惡意程式

近期出現冒名總統的釣魚郵件，刑事局提醒民眾切勿上當，若點入可能會被植入惡意程式。（記者邱俊福翻攝）

請小心，近期出現冒名總統的釣魚郵件！該郵件是以亂槍打鳥方式，透過Gmail電郵寄給民眾，沒有主題，文字嚴謹，談得是「公民發展問題」，目的是誤導誘騙民眾點入、回覆。刑事警察局提醒民眾切勿上當，若點入可能會被植入惡意程式，或回覆後，掉入詐騙陷阱及被騙走個資。

亂槍打鳥方式 透過Gmail寄給民眾

郵件內容為「您好！我是賴清德。如果您有任何關於公民發展的問題，請發送電子郵件到我的個人郵箱。我希望我們能攜手為國家發展貢獻力量。另外，我還有其他事情想和您討論，收到您的郵件後，我才能繼續」，寄件人帳號還顯示賴總統的照片。

請繼續往下閱讀...

經查郵件並非總統府發出，冒名意圖是讓收件人以為該電郵確為合法的聯繫管道，進而點入及回覆。警方說，涉案者已觸犯刑法偽造文書罪，全案正由刑事局科技犯罪防制中心蒐證偵辦中，同時通知相關業者下架該內容。

警方強調，民眾若收到該郵件或類似來源不明可疑郵件，應即刪除，勿依內容指示操作，以防受害。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法