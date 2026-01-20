為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    殺女友載屍繞31小時 恐怖男起訴續押

    2026/01/20 05:30 記者王俊忠／台南報導
    六十歲男子蔡?田疑因感情與金錢糾紛與侯姓同居女友談判破裂，他竟持槍槍殺女友身亡，台南地檢署依家暴殺人、槍砲等罪嫌起訴。（資料照，記者王俊忠攝）

    台南年近六十歲男子蔡啓田，去年九月間在嘉義持改造手槍狠心朝侯姓女友的頭部開槍，一槍斃命，他開車載著侯女遺體回到台南柳營區八翁里亂繞，翌日自撞電線桿才東窗事發，伴屍長達卅一小時，台南地檢署昨天依家暴殺人、槍砲等罪嫌起訴羈押中的蔡男，經移審台南地方法院開庭，法官裁定延押。

    自撞電線桿才東窗事發

    檢警調查，蔡啓田向其已過世的堂兄買了一把具有殺傷力的改造手槍與七顆子彈。而蔡男曾與侯女同居，兩人在感情與金錢上發生糾紛，去年九月廿日凌晨一點多，他連絡約侯女見面，蔡男先駕駛租來的轎車到嘉義市西區侯女住處載侯女上車，再載到嘉義西區偏僻的產業道路談判，兩人一言不合爆發口角。

    同日凌晨近三點，蔡男心生不滿，拿出改造手槍直接朝坐在車內副駕駛座的侯女頭部左側近距離開一槍，導致侯女頭部中彈死亡。

    蔡男狠心槍殺侯女後，未將人送醫，駕車載著中彈的侯女逃離現場，最後回到戶籍地台南柳營八翁里，同日晚間七點許，他在柳營區八老爺抽水站附近產業道路服用安眠藥，仍繼續開車上路，隔天（九月廿一日）上午十點許，蔡男駕車行經八翁里聚落時自撞路旁電線桿發生車禍，經民眾報案，才意外揭露命案。

    消防隊到場救護發現受槍傷的侯女倒臥在蔡男車內，早已傷重氣絕身亡，涉槍殺女友並伴屍長達卅一小時的蔡男也因車禍受傷被送醫急救，警方調查後趕往醫院逮捕蔡男。

