凶殘殺害直系尊親屬 法律另設重罪

廖男被監視器拍下騎車離開租屋處。（記者徐聖倫翻攝）

新北市蘆洲區卅六歲廖姓男子涉嫌殺害六旬、七旬父母逃逸，昨天傍晚落網，警方將會依刑法「殺害直系血親尊親屬」罪嫌送辦。此罪的法定刑度比一般殺人罪更重，原本是最輕無期徒刑、最重死刑，二〇一九年修法改為「加重其刑至二分之一」，讓法院有更多依個案裁量的空間。若殺害手段凶殘，加上殺害尊親屬的法律加乘，法院仍很可能判處死刑。

可加重其刑至二分之一 最重判死

立法意旨指出，刑法二七二條殺害直系血親尊親屬罪（父母、祖父母、外公外婆等），除了侵害生命法益，更違反我國倫常孝道，屬嚴重的逆倫行為，因此其法定本刑比二七一條的殺人罪更重，原本是死刑或無期徒刑。

但因「非死即無期」的硬性規定，嚴重限制法官依個案量刑的裁量權，也使部分因長期受虐而義憤行凶者，無法獲得更輕量刑，法務部、行政院遂於二〇一八提出修法，隔年三讀通過，改為加重其刑至二分之一，使法官得以視具體個案事實、犯罪情節及動機等，妥適量刑，因此最輕刑度為十五年起跳、最重死刑。

但若殺害手段凶殘，尤其是預謀犯案，則很可能達到「直接殺人故意的最嚴重犯行」程度，加上殺害尊親屬的法律加乘，法院仍很可能判處死刑。

過去因殺害直系血親而被判死刑的案例，新北市新莊區男子陳昱安於二〇一〇年因揣測父親偏心，預先準備生魚片刀及菜刀砍殺父親一一〇多刀致死，二〇一三年被判死刑定讞，二〇一九年一月十八日他在台北看守所以輕生。

桃園龍潭區男子翁仁賢，二〇一六年二月除夕凌晨朝家中飯廳的家人潑汽油縱火，奪走父母親、姪子姪女等六人性命，並造成五名至親重度燒傷，二〇一九年確定判死，隔年四月一日執行槍決。

一九九八年十月新北林口區十八歲男子林清岳，夥同女友等五人持刀殺害父母，自己就砍了一〇六刀，二〇〇二年被判死定讞，同年五月執刑伏法。

