警方昨天晚間於新北新莊區，逮捕正在遊蕩的廖嫌。（記者陸運鋒翻攝）

弒親逆子沉迷網遊 月領5千啃老嫌少

新北市逆子廖聰賢持開山刀弒殺父母，檢警相驗夫妻二人遺體後，二人身上有多達卅七處刀傷，其中，廖父身上有廿四處，許母則有十三處，多集中在頸部及手腳且刀刀見骨，可見手段極為兇殘；警方查出，廖嫌雖偶爾在工地打零工，但大多時間遊手好閒且沉迷網路遊戲，而母親每月還支助五千元生活費，但他認為不夠還嫌父母管教太嚴格，竟犯下震驚社會弒殺雙親案。

開山刀砍雙親 逆子超狠

據了解，廖嫌是獨子與父母同住，雖未婚但與前女友生下一子由女方撫養，他的前科僅曾在二〇一五年持有愷他命，遭警逮捕送辦後裁罰。

請繼續往下閱讀...

警方調查，廖嫌社群軟體朋友圈極少，且鮮少發文留言互動，會藉由網路遊戲打發時間，是否因此被父母親碎念，導致他長期認為父母管教太嚴格，又覺得家裡每給五千元太少，因而釀成殺機尚待釐清。

鄰居及當地李姓里長說，死者夫妻倆為人老實、待人客氣，平日都會開著小貨車在三重仁愛街擺攤賣蔥油餅，已長達卅年之久，由於價格實惠，深受顧客們喜愛，其位在Google地圖上的「小貨車蔥油餅」評論獲五顆星，而二人每週日都固定休假，事發當天（十七日）還有看見夫妻倆來擺攤做生意。

此外，死者廖男白天除會與妻子賣蔥油餅外，晚上還會前往陳姓表妹在蘆洲開設的宮廟幫忙，且由廖翁擔任乩身，每週二、四、六晚間七時開始協助信徒問事，而事發當晚，廖男一如往常收攤後赴宮廟幫忙，豈料返蘆洲家中後，不久後就慘死在兒子刀下。

廖男表妹向警方表示，每週日兄嫂會先去髮廊洗頭，隨後夫妻倆結伴到家裡喝茶，但前天兄嫂沒出現在髮廊，也沒出現喝茶，她多次撥打兩人電話皆未接應，親自前往廖男租處後報警，請鎖匠開門才發現出事了。

新北市社會局指出，經查該案家庭非低收入戶，過往無家暴通報、脆弱家庭通報紀錄，社會局將配合檢警調查，協助家屬處理後續事宜。

警方在廖聰賢的機車內找到疑似凶刀的開山刀。（記者徐聖倫翻攝）

廖氏夫妻生前開小貨車賣蔥油餅，是三重有名的巷弄美食。（取自Google Maps）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法