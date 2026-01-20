囂張山鼠 押人到民代服務處私刑

宜蘭地檢署專案小組到蘭陽溪案發地點勘驗，追查山老鼠集團的作案手法。（宜蘭地檢署提供）

逼怪手司機簽17萬餘元本票

宜蘭縣蘭陽溪山老鼠集團假借河川地種西瓜之名藉機侵占紅檜漂流木案，集團主嫌劉清潭及謝文仁懷疑石姓怪手司機黑吃黑，找來幫派分子將他押到某民代服務處私行拘禁、毆打，逼迫簽下十七萬六千元本票，石男獲釋後向刑事局報案，成為檢警偵辦此案的破口。

劉清潭及謝文仁為首的山老鼠集團，取得大同鄉蘭陽溪河川土地使用許可後，名義上種植西瓜，實際上僱用石姓怪手司機，將紅檜等貴重漂流木埋掩在西瓜田地底下，再伺機取走變賣。林業及自然保育署宜蘭分署察覺情況有異，向宜蘭地檢署求助，但苦無山老鼠犯案具體事證。

司機遭狠虐獲釋 報案檢舉

不久，集團主嫌劉男、謝男懷疑埋在西瓜田地底下的貴重漂流木數量短少，指向石姓怪手司機擅自取走，謝男聯絡林姓男子等六名幫派人士，把石男押到宜蘭某民代服務處拘禁、毆打，並索討三十六萬元，經過石男求饒簽下十七萬六千元本票才重獲自由身，獲釋後向刑事局報案，由檢方指揮警方、林保署深入追查。

檢發動搜索 瓦解犯罪集團

山老鼠集團成員爆發黑吃黑疑雲引發內訌，讓檢警林專案小組找到破口，一舉瓦解橫行蘭陽溪流域的犯罪組織。

宜蘭地檢署表示，承辦檢察官林永展現高度偵查敏銳度與專業判斷力，並規劃偵辦策略，此案順利偵破功不可沒，去年十月獲選全國查緝國土保育及環保犯罪有功人員，由行政院長卓榮泰表揚。

