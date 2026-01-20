為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    囂張山鼠 押人到民代服務處私刑

    2026/01/20 05:30 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭地檢署專案小組到蘭陽溪案發地點勘驗，追查山老鼠集團的作案手法。（宜蘭地檢署提供）

    宜蘭地檢署專案小組到蘭陽溪案發地點勘驗，追查山老鼠集團的作案手法。（宜蘭地檢署提供）

    逼怪手司機簽17萬餘元本票

    宜蘭縣蘭陽溪山老鼠集團假借河川地種西瓜之名藉機侵占紅檜漂流木案，集團主嫌劉清潭及謝文仁懷疑石姓怪手司機黑吃黑，找來幫派分子將他押到某民代服務處私行拘禁、毆打，逼迫簽下十七萬六千元本票，石男獲釋後向刑事局報案，成為檢警偵辦此案的破口。

    劉清潭及謝文仁為首的山老鼠集團，取得大同鄉蘭陽溪河川土地使用許可後，名義上種植西瓜，實際上僱用石姓怪手司機，將紅檜等貴重漂流木埋掩在西瓜田地底下，再伺機取走變賣。林業及自然保育署宜蘭分署察覺情況有異，向宜蘭地檢署求助，但苦無山老鼠犯案具體事證。

    司機遭狠虐獲釋 報案檢舉

    不久，集團主嫌劉男、謝男懷疑埋在西瓜田地底下的貴重漂流木數量短少，指向石姓怪手司機擅自取走，謝男聯絡林姓男子等六名幫派人士，把石男押到宜蘭某民代服務處拘禁、毆打，並索討三十六萬元，經過石男求饒簽下十七萬六千元本票才重獲自由身，獲釋後向刑事局報案，由檢方指揮警方、林保署深入追查。

    檢發動搜索 瓦解犯罪集團

    山老鼠集團成員爆發黑吃黑疑雲引發內訌，讓檢警林專案小組找到破口，一舉瓦解橫行蘭陽溪流域的犯罪組織。

    宜蘭地檢署表示，承辦檢察官林永展現高度偵查敏銳度與專業判斷力，並規劃偵辦策略，此案順利偵破功不可沒，去年十月獲選全國查緝國土保育及環保犯罪有功人員，由行政院長卓榮泰表揚。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播