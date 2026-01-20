假種西瓜盜紅檜埋河床 山老鼠黑吃黑亂鬥曝光

盤踞宜蘭蘭陽溪的山老鼠集團，假借種西瓜之名侵占紅檜漂流木，檢方查扣逾17噸的貴重林木並起訴18人。（宜蘭地檢署提供）

宜蘭縣蘭陽溪傳出山老鼠集團取得河川土地使用許可，以種西瓜當幌子，實際上僱工把漂流到溪床上的紅檜等珍貴林木掩埋在西瓜田地底下，再伺機取走變賣。宜蘭地檢署查獲十八人涉案，查扣貴重林木一百四十三支，總重約十七噸，市價逾五百萬元，全案依侵占漂流物等罪嫌偵結起訴。

查扣17噸珍木 起訴18人

宜蘭地檢署指出，二〇二四年八月颱風季過後，林業及自然保育署宜蘭分署發現大同鄉省道台七甲沿線的蘭陽溪河川地，有多起侵占貴重森林主產物情形，承租河床的農業使用者，疑似把貴重林木埋藏於河床，宜蘭分署人員到場勘查取回時遭到阻撓，便向宜蘭地檢署求助，由檢察官林永指揮偵辦。

根據調查，以男子劉清潭、謝文仁為首的山老鼠集團，長期盤踞在蘭陽溪流域，二人假借他人名義，向水利署第一河川分署申請取得河川土地使用許可，名義上從事西瓜等農作種植，實際僱用石姓男子操作怪手，將漂流到該處的紅檜等貴重林木掩埋於西瓜田地底下，伺機取走變賣牟利。

檢方偵辦期間，劉男與謝男懷疑石男擅自取走先前掩埋的紅檜，由謝聯繫林姓男子等六名幫派份子，將石男押到宜蘭某民代服務處，以私行拘禁、毆打方式索討三十六萬元，石男求饒同意賠償十七萬六千元，並簽下本票才獲釋放，石男事後向刑事局報案，檢察官研判此案背後恐涉集團性犯罪，整合警方與林保署，成立檢警林專案小組擴大偵辦。

蘭陽溪畔 長期盜漂流木

檢察官完成蒐證後，去年九月底發動大規模拘提與搜索行動，查獲涉案的山老鼠集團、幕後金主、多處藏放貴重木倉庫，將主嫌劉男、謝男及同夥查緝到案，全案在本月十六日偵結，依侵占漂流物、私行拘禁、恐嚇取財、搬運贓物、森林法中的加重竊取貴重森林主產物等罪嫌起訴，切斷竊取國有貴重林木犯罪網絡，查扣的貴重林木已由林保署宜蘭分署取回。

宜蘭檢警林專案小組追查山老鼠集團藏放的貴重林木。 （宜蘭地檢署提供）

林保署宜蘭分署人員起出埋藏在蘭陽溪河川地的貴重林木。（宜蘭地檢署提供）

