緩刑車手扮貴婦再犯 這次判1年

邱姓女子四年前當詐欺集團提款車手被抓，法官以她當時年僅廿一歲等理由，援用「犯罪之情狀顯可憫恕」，輕判六月並宣告緩刑，不料，免除蹲苦窯之災的她，去年八月「重操舊業」，手提精品包，一身貴氣粉領裝扮，假冒投資公司專員，向「投資客」拿取五十萬元現金時，殊不知「投資客」竟是警察，這次法官卻不再同情她，判處一年徒刑。

判決書指出，邱女在二〇二一年提供銀行帳戶給詐團，賴姓女子等被害人匯入一萬四千元，她領出錢交給上游，彰化地院考量她年輕、賠償對方和解，坦承犯行勇於認錯，加重詐欺罪最低本刑是一年，法官以「顯可憫恕」減刑，輕判六月徒刑，再宣告緩刑二年，免除牢獄之災。

不料，邱女緩刑期滿後，去年八月又再當車手，彰化警方網路巡邏時見到臉書的假投資廣告，聯繫詐團表明願投資五十萬元，詐團於同月十三日派遣邱女取款，邱女提著精品包、一身貴氣現身收款時被捕。

邱女於偵審時再度坦承犯行，檢察官起訴強調，她前案獲得法院緩刑的寬典，卻仍不知悔改，於緩刑期滿後再犯，有必要加重處罰；彰化地院法官也質疑她正值青壯年，卻淪為詐欺車手，這次不再輕判，更不宣告緩刑，依共同詐欺取財未遂罪判刑一年，可上訴。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

