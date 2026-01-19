「刷卡買手機」 吸金12.4億 判10年

男子王惟誠向民眾推銷「刷卡買手機、代墊款方案」等投資方案， 吸金12.4億，新北地院判刑10年。（資料照）

誆稱年利率達54％至182％

男子王惟誠從二〇一七年起，向民眾推銷「刷卡買手機、代墊款方案」等投資方案，宣稱獲利良好、可獲取穩定高額紅利，至少向一一四人吸金，金額高達十二‧四億元，另有設立公司登載不實資本額情形，新北地院審理後依違反銀行法判處王十年徒刑，公司法部分判刑三月，可上訴。

檢方調查，王惟誠從二〇一七年至二〇二〇年間，自行或透過介紹人推銷「刷卡買手機」投資方案，要求投資人至PChome網站或燦坤信義店，買刷卡金後交給他購買手機，並宣稱已找到人頭配合申辦門號，向電信公司申請購買手機綁門號以退佣，能穩定獲利，每月可獲刷卡金額一％至六％不等利潤。

請繼續往下閱讀...

檢方調查，王惟誠會在信用卡繳款日前，將本金及利潤匯入投資人帳戶，或代為繳清卡費，使投資人於繳清後立即再度刷卡投入，並要求投資人再介紹親友加入，以利擴大吸金規模。

檢方查出，王惟誠因前述投資方案資金吃緊，自二〇一九年三月起再推出「代墊款方案」，聲稱七天至卅天可獲一‧五％至六％利潤，換算年利率達五十四‧七五％至一八二‧五％，三年來合計吸金十二億四九七〇萬餘元，因投資人事後拿不回本金及利息提告。

合議庭審酌，王惟誠大量吸收投資人提供信用卡供其刷卡，濫用信用卡制度，嚴重破壞合法金融秩序，並製造社會、家庭紛擾，所為對我國金融秩序侵害之深、對民眾賴以維生財富掠奪之廣，加上他犯後始終否認犯行，未與被害者和解或賠償，判處上述徒刑。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法