    3煞虐死翁 乙炔焚屍 冰藏1個月／基隆驚悚冰櫃焚屍 主嫌判12年

    2026/01/19 05:30 記者吳昇儒／基隆報導
    藍色小貨車，後面放一只白色冰櫃，趙翁的遺體就放在裡面，前方還擺著鎮煞用的令旗。 （資料照） 警方採證焚毀衣物，將被告等人移送法辦。 （資料照）

    男子陳張成與趙姓老翁有金錢糾紛，但趙翁卻避不見面，直至被陳男友人在基隆火車站發現，慘遭強押討債，最終被囚禁毆打不治。陳男等人將屍體藏放冷凍櫃一個月，氣味難聞，再用乙炔焚屍，企圖焚屍滅跡，最終仍被警方查獲。基隆地院審結，認定陳男等人觸犯共同剝奪他人行動自由致死、損壞遺棄屍體等罪，判處十二年不等徒刑。

    檢警調查，趙姓老翁數年前因運毒罪出獄，便向陳男宣稱其名下有土地資產，多次向陳借貸。經陳計算包含利息，欠款高達百萬元，但趙事後卻避不見面。

    前年十一月二十七日，年近七十歲的趙翁在基隆火車站南站出沒，被陳男友人江德山看見，通知陳男。陳男則聯繫友人吳志傑趕赴現場，將趙帶回家中談判。協商時才發現，趙翁持有的土地是與家人共同持有，根本無法過戶。

    陳男兩次帶著趙翁向其兄長要錢未果，只好將人帶回住所囚禁，生存空間長度僅七十六公分，除了吃飯、上廁所可以活動外，其餘時間還要面對吳志傑等人毆打，前年十一月三十日深夜，吳持直徑三十五公厘的粗熱融膠條，持續對趙翁施暴，當日深夜趙就因傷勢過重身亡。

    陳男見狀找來友人將屍體運到台中，準備尋找棄屍地點，因屍體腐敗，買來大型塑膠桶裝屍體。一行人想將屍體交給吳志傑藏匿，卻被拒絕處理，最後便將屍體運到新北市平溪山區棄置。

    運屍四處藏匿 棄屍基隆被發現

    幾天後，陳男害怕露餡，又將遺體載到十分寮露營區清洗，降低屍臭味，再送到七堵區的倉庫放進冰櫃內存放。因屍體放置近一個月，氣味難聞，陳男等人決定用乙炔焚屍，沒想到焚毀不成，只好再次尋找棄屍地點。前年十二月二十九日，陳男等人將裝載遺體的貨車停在基隆市東光、培德路口邊，警方獲報前往逮人，找到趙翁遺體。

    法院審理時，三人坦承有囚禁趙翁，但無毆打致死犯意，也有提供便當給趙翁食用，且對方未曾表示要就醫，法官認為，陳男等三人將死者囚禁環境惡劣之處，且吳志傑毆打被害人時，可預見體弱的趙翁可能死亡，因此三人拘禁毆打趙翁與其死亡有因果關係。法官審理後，認定陳張成、江德山、吳志傑觸犯共同剝奪他人行動自由致死、損壞遺棄屍體等罪，判處十二年、十一年、十一年半不等徒刑。

