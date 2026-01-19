假網購詐11人6萬多元 法官重判騙徒 6年半徒刑

男子楊紹廷涉嫌假網購詐騙11人6萬多元，新竹地院依網際網路對公眾散布詐欺取財罪罕見重判楊男徒刑六年六月。（資料照）

男子楊紹廷明知自己並無出售任何商品真意，卻連續謊稱出售任天堂Switch、泡泡瑪特公仔等商品，致十一名民眾受騙先後轉帳共六萬八百元，新竹地院認為輕判將助長此類犯罪行為人投機心態，排擠珍貴的司法資源，依網際網路對公眾散布詐欺取財罪罕見重判楊男徒刑六年六月。

楊嫌否認犯行耗費司法資源 法官：輕判助漲犯罪投機心態

法官調查，楊男對外佯稱願意販售二手任天堂Switch主機、微波爐、泡泡瑪特公仔、古董銀幣等等陸續騙得十一人匯出款項，總金額六萬八百元，法官審酌楊男正值壯年，卻不思腳踏實地獲取財物，不僅侵害他人財產，且網路買賣的信任關係、被害人選購商品的初衷與期待也遭受莫大傷害。

法官審酌楊男正值壯年，卻不思腳踏實地獲取財物，反而屢屢利用不知情親友帳戶詐騙，使被害人後續追訴所投注時間心力甚至金錢成本，與楊男親友因三角詐欺關係，不得不配合司法調查之生活耽誤與打擾，均無從挽回，應予嚴厲譴責。

法官考量楊男偵查中幾度飾詞否認犯行，但過程中耗費的司法人力及資源，已難彌補，且楊男無力賠償被害人損失，如給予輕判，無疑將助長此類罪犯投機心態，使其隱身在網路背後，以極低成本大量接觸不特定民眾行騙，從而獲取源源不絕報酬，如此不僅使不法程度與其罪責明顯不相衡，最終也直接導致司法過勞現象變本加厲，且排擠珍貴的司法資源，依網際網路對公眾散布詐欺取財罪重判徒刑六年六月。

