自由日日Shoot》國安危機 中國人蛇大肆收購台灣護照

宜蘭地檢署查獲中國人蛇集團收購台灣護照案，涉案成員被判刑，圖為警方查扣犯案手機、國際快遞包裝袋、護照等贓證物。（資料照，記者邱俊福翻攝）

20倍價格轉賣牟取暴利

中國人蛇集團勾結台灣犯罪組織大肆收購台灣護照，再以二十倍價格轉賣須隱匿身分的中國人牟取暴利，已知有十四本護照外流希臘、印尼等國，檢警揪出國內四名收購者及六名出售護照共犯。收購成員中配鄭子娟等四人，被宜蘭地方法院判處有期徒刑一年二月到二年二月不等刑期。

至少14本護照 外流希臘、印尼等國

四十七歲鄭子娟來台結婚取得身分證後離婚，返中與中國籍前夫何財龍復婚，二人傳出被福建省福青幫吸收，二〇二三年七、八月間，鄭女與三十二歲台籍男子賴柏強在台成立護照收購集團，賴招募同夥沈東池、林禹丞加入。

請繼續往下閱讀...

之後，何財龍及身分不詳男子「八戒」，隔海遙控台灣的收購集團作案，鄭子娟等四人以每本六千到一萬元在宜蘭收購護照，何男取得後發給一萬七千元，人蛇集團則以一萬歐元折合台幣三十多萬元轉賣中國人。宜蘭地檢署偵查後，二〇二四年三月陸續收網，出售護照六名被告在同年七月被宜蘭地院判處三月到六月有期徒刑，收購被告也在最近判刑。

判決指出，鄭子娟、賴柏強在國內以支付對價或抵允債權（抵債）收購護照，沈東池、林禹丞則向他人收購後交付賴柏強，每本可獲二千到四千元不等報酬，鄭女、賴男依照何財龍、「八戒」指示，透過國際快遞寄到希臘、印尼。

國內4名收購者 分被判處有期徒刑

鄭子娟、賴柏強犯參與犯罪組織罪、共同犯買賣護照罪、以護照抵充債權罪，分別被判二年及二年二月。沈東池、林禹丞共同犯買賣護照罪，判刑一年四月與一年二月，林獲緩刑三年，須向公庫支付二十萬元。何財龍未到案，將另行審結。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法