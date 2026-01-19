為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    女童午睡遭男童侵犯 幼兒園、家長判賠

    2026/01/19 05:30 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹縣某幼兒園女童驚傳遭同班男童於午睡時鑽進被窩，以手抓捏下體流血成傷案件，由於男童未滿七歲屬無行為能力人，女童家長僅能透過民事求償討回公道，控告男童家長與幼兒園需對女兒貞操權受傷害連帶賠償六十萬元，新竹地院審理後判賠卅萬元。

    鑽入被窩抓捏下體流血成傷

    就讀新竹縣某私立幼兒園的小美說，於幼兒園午睡時，同班男童小華鑽入她棉被內，徒手抓捏她下體，時間長達近半小時，造成陰道內壁受傷流血。

    當晚母親幫小美洗澡時，因小美喊痛才發現內褲沾血、下體紅腫流血受傷，帶往醫院驗傷發現右側外陰部擦傷，認為小華故意以手抓捏陰部傷害小美貞操權，且當時教保員擅離職守，離開教室未盡保護幼兒職責，憤而對小華父母及幼兒園連帶求償六十萬元。

    父母負有教養監督義務與責任

    小華父母聲稱，難以排除小美係自身長時間或不當施力所導致下體受傷，且小華為未滿七歲幼兒，絕無可能犯下性犯罪。

    法官當庭勘驗幼兒園教室監視畫面，小華在大約廿八分鐘時間內，共有十五次分別以右手、左手或以頭、手鑽進或伸入小美棉被內，觸碰胯下褲檔位置，造成小美外陰部受傷。

    法官指出，由於小華是未滿七歲的無行為能力人，父母對幼兒負有教養監督義務與責任，且對於處於性別探索與學習階段兒童，有教育及監督其對他人身體及隱私部位需保持界線、不得觸碰之責，因此父母也應負連帶賠償責任。

    教保員未及時發現 連帶賠償

    此外法官調查，案發時僅一名教保員一邊進食一邊照顧數十名幼童，而無法及時發現小華對小美做出不當行為，因此幼兒園也應連帶負損害賠償責任。最後法官判小華父母與教保員、幼兒園需連帶賠償卅萬元。

