律師：車禍送修 代步車理賠應與原車同級

王姓男子駕駛賓士AMG-GT跑車遭撞，法官判肇事者須全額賠償修車期間租車代步費用九十一萬。民眾若發生車禍後，汽車駕駛人在車輛送修期間，需額外支出租車代步或其他交通工具費用，而這些額外的交通費用，被害人向肇事者求償時的標準為何？考量因素又是什麼呢？

律師李鴻維指出，被害人可以向肇事者求償在車輛送修期間的代步費用，代步費用可以另外租車，也可以搭乘計程車，只要是平常使用上必須的，有合理用途，都可以請求主張。例如開車工作、接送子女上下課等等，單程計算或是日租計算，只要不重複都可列入。

李鴻維進一步分析，在車禍代步車費用的理賠過程中，重要的是要確保租賃的代步車是「合理」的。所謂合理是指，代步車應與原車同級或相同規格。例如，如果原本開的是國產一六〇〇CC轎車，那就可以同廠牌等級的日租金來計算，如去租進口車，那差價就得自行負擔。

維修日數以原廠出具單據為準

李鴻維強調，代步車費用能請求多長時間，當然要看維修期間需要多久。通常車廠也是週休二日，這些時間都必須一起計算進去，不能以實際維修日數計算。為免爭議，這部分通常以原廠出具的單據比較為法院採用。如肇事者保險有涵蓋此項目，可以請求保險公司給付，但如上述情形存有爭議，可以先向調解委員會聲請調解，調解不成再考慮向法院提告。

