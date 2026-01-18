為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    濫倒賺4千 砂石車司機判刑1年半

    2026/01/18 05:30 記者王捷／台南報導
    台南白河區因地處偏僻，常有不法業者違法亂倒廢棄物。（資料照）

    台南白河區因地處偏僻，常有不法業者違法亂倒廢棄物。（資料照）

    朱姓砂石車司機為多賺四千元，受林姓車主雇用，開車載磚塊、混凝土與廢木材等一般事業廢棄物，偷倒在台南白河區的公有地，台南地院將他判刑一年六月，宣告沒收他的不法獲利四千元。

    4千元不法獲利沒收

    判決指出，朱男於去年一月間收受四千元代價，從不詳地點載運磚塊、混凝土、廢木材等事業廢棄物，運送堆置在白河區公所代台南市民政局管理的土地上。警方會同台南市環保局稽查人員到場勘查，同時查獲朱男，朱承認犯行。

    南院指出，廢棄物清理法所稱貯存、清除與處理各有要件，行為人未領許可文件仍受託載運，並將事業廢棄物傾倒堆置於偏僻處所，以行為態樣應認定屬「未領許可從事廢棄物處理罪」。

    法官審酌朱男未領許可，卻為了多賺外快，承接清運並棄置廢棄物，責任不輕，另考量他過去也曾違反廢棄物清理法及另案服刑，雖符合一定期間內再犯情形，但檢方未就累犯加重部分具體主張與提出證明，法院未依累犯規定加重其刑，但列入量刑審酌；此外，環保局函文指朱男犯後已清除棄置的廢棄物。

    法院綜合朱男的素行、犯後態度、教育程度與家庭經濟狀況等，將他判處一年半徒刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播