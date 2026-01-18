濫倒賺4千 砂石車司機判刑1年半

台南白河區因地處偏僻，常有不法業者違法亂倒廢棄物。（資料照）

朱姓砂石車司機為多賺四千元，受林姓車主雇用，開車載磚塊、混凝土與廢木材等一般事業廢棄物，偷倒在台南白河區的公有地，台南地院將他判刑一年六月，宣告沒收他的不法獲利四千元。

4千元不法獲利沒收

判決指出，朱男於去年一月間收受四千元代價，從不詳地點載運磚塊、混凝土、廢木材等事業廢棄物，運送堆置在白河區公所代台南市民政局管理的土地上。警方會同台南市環保局稽查人員到場勘查，同時查獲朱男，朱承認犯行。

請繼續往下閱讀...

南院指出，廢棄物清理法所稱貯存、清除與處理各有要件，行為人未領許可文件仍受託載運，並將事業廢棄物傾倒堆置於偏僻處所，以行為態樣應認定屬「未領許可從事廢棄物處理罪」。

法官審酌朱男未領許可，卻為了多賺外快，承接清運並棄置廢棄物，責任不輕，另考量他過去也曾違反廢棄物清理法及另案服刑，雖符合一定期間內再犯情形，但檢方未就累犯加重部分具體主張與提出證明，法院未依累犯規定加重其刑，但列入量刑審酌；此外，環保局函文指朱男犯後已清除棄置的廢棄物。

法院綜合朱男的素行、犯後態度、教育程度與家庭經濟狀況等，將他判處一年半徒刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法