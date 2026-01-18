為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    從黑道到牧者 用愛擺渡更生人

    2026/01/18 05:30 記者王俊忠／台南報導
    取得大學社工研究所碩士的更生人牧師孫煒堯（後立者），也在台南的大學任教。（孫煒堯提供）

    從事福音戒毒工作的牧師孫煒堯，年少時有段不堪回首的混跡幫派、染毒、運毒歲月，第三次入獄於二〇〇〇年假釋後又染上毒癮，當時檢方觀護人勸他到台南更生晨曦輔導所戒毒。他說，走進輔導所是人生轉捩點，徹底戒除毒品心癮，同時走上輔導戒毒之路，平均一年半約能幫助十名毒品更生人戒除毒癮，復歸社會。

    五十五歲的孫煒堯是高雄人，只有國中學歷，十七歲加入幫派後幹過圍事、運送毒品，也染上吸毒的惡習，愈吸愈重，從安非他命升級到海洛因毒品。從此進出監獄、屢戒毒屢失敗，活得很痛苦。

    孫煒堯說，二〇〇〇年假釋後他又染毒，人生幾乎走到盡頭，當時觀護人再給他一次機會，勸說到台南更生晨曦輔導所戒毒，人生才因此翻轉。他回憶，年少時吸毒，不知道後遺症與嚴重性，直到出現毒癮後十分痛苦，才驚覺無法脫離，也因吸毒開銷大，開始運毒，從此成為監所常客。

    廿五年前，孫煒堯來到台南更生晨曦輔導所接受信仰戒毒，起初不相信不用藥物能夠戒除，且戒毒過程大量吐膽汁，身體很不舒服，照顧他的弟兄都不嫌棄地幫他清洗與按摩，讓他很感動。當得知原來輔導所的牧師與一些夥伴也曾經是吸毒者，扭曲的心靈要改變不是不可能，他下定決心要遠離毒品。

    孫煒堯在輔導所每天規律生活，藉由讀經、唱詩歌活動，從信仰中尋求精神上的支持力量，有了堅定信仰，逐漸活出自信與盼望，終於戒除最難的心癮。

    孫煒堯在母親鼓勵下，報考教會的福音戒毒學院，接受戒毒工人（工作人員）訓練，還就讀大學社工系研究所，到大學當講師，並於十五年前回到晨曦會協助戒毒者，後來成為牧師，現為高雄藥癮者家屬團契、台南更生晨曦輔導所主任與明德戒治分監、更保會志工，以過來人身分協助更生人，愈做愈喜樂。

    發願：救回一個是一個

    他表示，一般毒品更生人來到輔導所，歷經一年半的戒斷、適應、成長、考驗到復歸社會等五階段歷程，平均約有十人能戒掉毒癮、復歸社會，能救回一個是一個；其中更有一、二人進一步到教會學院進修，日後成為像他一樣的戒毒輔導師。

