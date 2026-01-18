恐怖情人連續火攻 重判10年

許姓男子因不滿女友提分手，竟火燒對方老家三合院，屋內6人倉皇逃生。（民眾提供）

有縱火焚燬他人車輛前科的彰化縣許姓男子，不滿前女友提分手，無視對方已聲請取得緊急保護令，先縱火燒毀女方的老家三合院，屋內六人倉皇逃生，隔天又駕車衝撞女方住處鐵門，再潑汽油縱火，所幸未釀成重大傷亡。彰化地院嚴厲譴責其僅因情感糾紛，在短時間內多次縱火，以極端、激烈手段危及公眾，具高度危險性，將他重判十年徒刑。

分手後不斷嗆聲前女友

判決書指出，許男與被害女子曾經同居，分手後因感情及金錢糾紛心生怨懟。去年七月一日，許男恐嚇女方「在家也是死路一條」、「會不定時巡視」、「要就玩大一點…像新光三越（指氣爆）」，前女友嚇得報警，彰化地院於去年七月三日核發緊急保護令。

不料十天後的同月十三日深夜，許男開車到前女友位於彰化縣的老家三合院，分別在倉庫與三合院住宅縱火，火勢一度猛烈，屋內木樑、屋瓦燃燒掉落，屋內六人倉皇逃生，一名七十多歲婦人吸入濃煙輕微嗆傷，所幸消防人車迅速趕抵撲滅火勢，未釀成更大損害。

無視保護令 2天放2次火

次日下午，許男又駕駛小貨車衝撞前女友的住所鐵捲門，再進屋潑灑汽油點火，造成屋內的冷氣、大門、吊燈等焚燬，幸而前女友已搬離，且安裝監視器，鄰居也警覺報案，火勢未蔓延至鄰宅。

許男落網後被羈押，他以自己坦承犯行、已經悔悟、會遵守保護令及願意賠償等理由聲請交保，但彰化地院以許男的縱火行徑極端激烈、無視法院保護令、且有反覆縱火等犯罪之虞駁回聲請，許男目前仍羈押中。

法官：極端手段危及公眾

彰化地院審理時，許男辯稱是「一時氣憤」，他願意賠償和解，前女友出庭時仍心有餘悸、拒絕和解。法官認為，許男早有縱火前科，短時間又多次縱火，私人糾紛卻以極端手段危及公眾，依放火燒燬住宅罪與未遂罪各判刑八年、四年、恐嚇危害安全罪判刑四月，合併應執行十年徒刑，可上訴。

