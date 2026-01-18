監視器拍到惡行 無人察覺／前安管：編制永遠補不滿 1人監看90個螢幕…

女學生在大潤發實習時遭安管人員性侵。因大潤發去年已被全聯併購，因此判決全聯連帶賠償3百萬元。 （取自Google Maps）

一名未成年女學生到大潤發賣場實習，遭安管人員張偉傑強拉進機房性侵，張男已入獄服刑，但面對判賠的三百萬元竟「賴帳」，高雄地院法官認為，場內僅由八名安管人員負起五萬多坪的賣場空間，且少女被張男強拉去機房時，被監視器清楚拍下惡行，卻因安管人力不足而無人察覺，依此認定賣場管理有疏失，應負起連帶賠償責任。

雄院審理時，全聯主張，張男犯案時是請假、未出勤狀態，他基於私人犯罪目的犯案，公司無法預見；女學生是在午休時間受害，公司沒有義務在員工休息時間還要負責她的安全；聘雇張偉傑時，確認他沒有前科，公司不應負起連帶賠償之責。

請繼續往下閱讀...

惡狼無前科 業者主張不用賠

高雄地院法官為釐清真相，傳喚曾任職該賣場的安全主管洪男出庭，洪男說，安管人員的編制是十二人，但一直補不滿，案發時只有八人，要負責五萬坪的賣場空間，還有地下一樓、和一、二、三樓平面停車場，人力根本不足；雖然賣場有安裝監視器，監視器畫面也有固定負責的安管人員觀看，但一個人要同時看近九十個電視牆畫面，如果沒有仔細盯著看，不容易發現有狀況。

5萬坪賣場空間 僅8名安管

法官另發現，賣場當時沒有安全主管控管安管人員有無按時將機房鑰匙交回，導致張男可以輕易取得機房鑰匙，且女學生被強拉至機房時，也有被賣場監視器拍到犯案過程，但因安管人力配置不足，根本沒有人發現而能即刻救援女學生，依此認定賣場確實有管理疏失，應負起連帶賠責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法