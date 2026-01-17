險遭性侵還被網暴 「加害的延伸」判色狼也要負責

聶男在國道休息站停車場企圖非禮在車內睡著的女性友人，刑事部分二審判2年。（圖為國道休息站停車場示意圖，與本案人車無關，取自Google Maps）

聶姓男子在國道休息站企圖性侵熟睡的女性友人，涉犯強制性交未遂罪。被害人指控，受害後她的身心出狀況，案情經媒體報導後，竟被網友留言訕笑，結婚計畫也告吹，她所受的二度傷害一併向聶男民事求償。台南地院認定，二度傷害雖出自網友訕笑等，卻是「加害行為的延伸」，審酌後判決聶男賠償卅萬元。

色狼判賠30萬

前年五月晚間，聶男開車搭載女方行經國道一處休息站，趁女方熟睡時意圖強制性交未遂。女方證述時提到，她醒來如廁發現護墊不見、身體不適而起疑，後來在通訊軟體通話中追問，聶男承認曾觸摸其下體。法官比對雙方通話譯文及對話截圖，聶男曾提到要設宴道歉，認為這是認錯，採信女方證詞。

被害人主張，被侵害後她承受很多壓力，出現焦慮、恐懼與失眠等狀況，原本要跟未婚夫結婚，也因對方無意舉行婚禮受到延誤，她還因為案件被報導出來，留言區出現網友對她的訕笑之語、及檢討受害者等言論，造成她二度傷害，因此向聶男求償財產損害五十萬元及精神慰撫金兩百五十萬元。

聶男辯稱新聞報導、網友留言都不是他能控制。南院認為，雖然留言是第三人行為，但女方承受的身心壓力與社會評價，仍可做為酌定慰撫金的參考情狀。法官將此部分納入審酌後，最後判聶男須賠償卅萬元。

本案刑事部分，一審依乘機性交未遂罪將聶男判刑兩年，二審駁回上訴仍判二年。

