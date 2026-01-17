為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    險遭性侵還被網暴 「加害的延伸」判色狼也要負責

    2026/01/17 05:30 記者王捷／台南報導
    聶男在國道休息站停車場企圖非禮在車內睡著的女性友人，刑事部分二審判2年。（圖為國道休息站停車場示意圖，與本案人車無關，取自Google Maps）

    聶男在國道休息站停車場企圖非禮在車內睡著的女性友人，刑事部分二審判2年。（圖為國道休息站停車場示意圖，與本案人車無關，取自Google Maps）

    聶姓男子在國道休息站企圖性侵熟睡的女性友人，涉犯強制性交未遂罪。被害人指控，受害後她的身心出狀況，案情經媒體報導後，竟被網友留言訕笑，結婚計畫也告吹，她所受的二度傷害一併向聶男民事求償。台南地院認定，二度傷害雖出自網友訕笑等，卻是「加害行為的延伸」，審酌後判決聶男賠償卅萬元。

    色狼判賠30萬

    前年五月晚間，聶男開車搭載女方行經國道一處休息站，趁女方熟睡時意圖強制性交未遂。女方證述時提到，她醒來如廁發現護墊不見、身體不適而起疑，後來在通訊軟體通話中追問，聶男承認曾觸摸其下體。法官比對雙方通話譯文及對話截圖，聶男曾提到要設宴道歉，認為這是認錯，採信女方證詞。

    被害人主張，被侵害後她承受很多壓力，出現焦慮、恐懼與失眠等狀況，原本要跟未婚夫結婚，也因對方無意舉行婚禮受到延誤，她還因為案件被報導出來，留言區出現網友對她的訕笑之語、及檢討受害者等言論，造成她二度傷害，因此向聶男求償財產損害五十萬元及精神慰撫金兩百五十萬元。

    聶男辯稱新聞報導、網友留言都不是他能控制。南院認為，雖然留言是第三人行為，但女方承受的身心壓力與社會評價，仍可做為酌定慰撫金的參考情狀。法官將此部分納入審酌後，最後判聶男須賠償卅萬元。

    本案刑事部分，一審依乘機性交未遂罪將聶男判刑兩年，二審駁回上訴仍判二年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播