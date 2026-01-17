為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    把前妻打到命危不救 載到洗車場清血跡 再丟包致死

    2026/01/17 05:30 記者許國楨／台中報導
    張嫌將全身傷陷入昏迷的前妻丟包後，找父親收拾善後。（資料照，民眾提供）

    張嫌將全身傷陷入昏迷的前妻丟包後，找父親收拾善後。（資料照，民眾提供）

    台中市大雅區去年九月發生冷血殘忍命案，一名女子被發現倒臥住家附近騎樓，全身多處外傷死亡，監視器畫面曝光後，發覺是一名男子將她自車內拖出棄置。警方循線查出涉案凶嫌是死者前夫張育晨，他不僅把前妻打到命危不救，還將她從台中載到彰化洗車滅跡，之後「丟包」不理；檢方近日依重傷害致死等罪將張男起訴。

    家暴男 重傷害致死起訴

    檢警追查，三十歲張男與三十三歲陳女離婚前後，多次發生糾紛，台中地院二〇二四年九月核發家暴保護令給陳女，令張男不得對陳女家暴、騷擾及接觸，未料二〇二五年九月廿二日中午，張男開車載陳女外出時，雙方因故又發生爭執，張竟手持棍棒及徒手攻擊、痛毆對方。

    陳女被打得全身是傷陷入昏迷，瀕臨死亡，張男眼見狀況危急，卻未將人送醫搶救，反而先想到滅證，自當日下午起，長時間駕車載著重傷的陳女四處移動，甚至一路開往彰化一處洗車場，清洗車內血跡試圖掩蓋犯行，直到隔日凌晨才將車開回大雅住家附近，將陳女從副駕駛座拖拽至鄰居閒置的屋舍騎樓，就地 「丟包」後自行離去。

    張男返家時情緒平靜，只顧滑手機、看電視，還請家人幫忙買早餐與香菸，之後打電話給父親說前妻身體不適，請父親幫忙叫救護車，張父外出查看，並喝斥兒子：「不能走，要跟警察交代清楚。」張仍駕車揚長而去，張父見兒子前妻倒在騎樓打一一九，救護車趕抵時，陳女早已氣絕。

    相驗結果顯示，陳女頭部有嚴重撞擊傷，顱內出血並合併重度外傷性神經軸索損傷，身上新舊傷交雜，背部甚至留有腳印痕跡。

    警方還在張男車內查獲毒品及吸食器具，檢方認定張男犯行明確，依重傷害致死、違反保護令等罪起訴，移由台中地院國民法庭審理。

    表格

    表格

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播