把前妻打到命危不救 載到洗車場清血跡 再丟包致死

張嫌將全身傷陷入昏迷的前妻丟包後，找父親收拾善後。（資料照，民眾提供）

台中市大雅區去年九月發生冷血殘忍命案，一名女子被發現倒臥住家附近騎樓，全身多處外傷死亡，監視器畫面曝光後，發覺是一名男子將她自車內拖出棄置。警方循線查出涉案凶嫌是死者前夫張育晨，他不僅把前妻打到命危不救，還將她從台中載到彰化洗車滅跡，之後「丟包」不理；檢方近日依重傷害致死等罪將張男起訴。

家暴男 重傷害致死起訴

檢警追查，三十歲張男與三十三歲陳女離婚前後，多次發生糾紛，台中地院二〇二四年九月核發家暴保護令給陳女，令張男不得對陳女家暴、騷擾及接觸，未料二〇二五年九月廿二日中午，張男開車載陳女外出時，雙方因故又發生爭執，張竟手持棍棒及徒手攻擊、痛毆對方。

請繼續往下閱讀...

陳女被打得全身是傷陷入昏迷，瀕臨死亡，張男眼見狀況危急，卻未將人送醫搶救，反而先想到滅證，自當日下午起，長時間駕車載著重傷的陳女四處移動，甚至一路開往彰化一處洗車場，清洗車內血跡試圖掩蓋犯行，直到隔日凌晨才將車開回大雅住家附近，將陳女從副駕駛座拖拽至鄰居閒置的屋舍騎樓，就地 「丟包」後自行離去。

張男返家時情緒平靜，只顧滑手機、看電視，還請家人幫忙買早餐與香菸，之後打電話給父親說前妻身體不適，請父親幫忙叫救護車，張父外出查看，並喝斥兒子：「不能走，要跟警察交代清楚。」張仍駕車揚長而去，張父見兒子前妻倒在騎樓打一一九，救護車趕抵時，陳女早已氣絕。

相驗結果顯示，陳女頭部有嚴重撞擊傷，顱內出血並合併重度外傷性神經軸索損傷，身上新舊傷交雜，背部甚至留有腳印痕跡。

警方還在張男車內查獲毒品及吸食器具，檢方認定張男犯行明確，依重傷害致死、違反保護令等罪起訴，移由台中地院國民法庭審理。

表格

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法