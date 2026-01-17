神鬼台大生吸金5千多萬 玩期貨還倒賠

被害人追討資金期間，李宥頡擔任警察的父親多次利用公務系統查詢個資並洩露給兒子，再將被害人約到舞廳「談判」，暗示已掌握對方身家。（資料照）

二十七歲國立台灣大學高材生李宥頡，涉嫌對外誆稱擁有美國期貨經理業務執照，並以高獲利、代操免手續費為誘餌，鎖定多名熟人下手，前後吸金逾五五五〇萬元，士林地檢署依違反期貨交易法、詐欺取財等罪將他起訴。

檢建請重判李宥頡

起訴書指出，李男自二〇二二年起，向身邊友人宣稱擅長操作國外金融期貨指數，再主動聯繫大學的土木系一名學長，誆稱操作績效優異誘騙投資，詐取二〇八萬餘元；他另對一名認識的補習班主管，稱擁有特殊獲利管道，誘使對方投入九六四萬元，更讓其中一名親友陸續交付高達一七〇〇萬元。

竄改對帳單騙很賺

專誘熟人不斷加碼

檢警追查，李男自二〇二一年至二〇二三年間，帳戶實際虧損高達八四八萬一〇六六元。每次虧損後，將期貨帳戶的電子對帳單匯出，並以電腦軟體竄改交易明細與損益數字，透過LINE傳送投資人，藉此製造穩定獲利假象，誘使受害人繼續加碼，直至李男資金周轉不靈，再也付不出紅利，犯行才曝光。

檢方認為，李男涉犯期貨交易法的「非法經營期貨經理事業罪」、詐欺取財及侵佔等罪，且多次篡改文書、反覆吸金，建請法院從重論處，並依法向法院聲請沒收犯罪所得或追徵其價額。

此外，擔任警察的李男父親，在被害人追討資金期間，多次利用公務系統查詢被害人車籍、電話、出入境紀錄及刑案資料，再洩露給兒子；李父也曾將被害人約到咖啡廳，暗示已掌握其身家。李父遭到檢舉、檢方介入調查時，提前辦理退休。

法官認定李父非法蒐集個資、濫用職權，將他判刑二年、緩刑三年，須支付公庫二十萬元。李父也被移送懲戒，懲戒法院認為李父違失情節重大，裁罰十萬元。

