    社會

    南榮科大前校長潛逃 變通緝犯／賣假學歷詐財千餘萬遭重判

    2026/01/17 05:30 記者王捷／台南報導
    黃甫九天（右，原名黃聰亮）與妻子吳洛瑜（左）聯手賣假學歷詐財。（資料照）

    黃甫九天（右，原名黃聰亮）與妻子吳洛瑜（左）聯手賣假學歷詐財。（資料照）

    通緝時效到二〇六五年

    昔日校長淪為通緝犯！南榮科技大學前校長黃甫九天賣假學歷詐財，獲利超過一四四五萬元，有四十八人受騙，包括新任台肥總經理陳右欣、台南市議會副議長林志展等人。黃男在判決後逃匿，去年十二月由台南地檢署發布通緝，時效到二〇六五年。

    黃聰亮改名黃甫九天

    黃甫九天（原名黃聰亮、第一次更名黃天一）與妻子吳洛瑜於二〇一三年，利用國人對國外學歷的認知不足，宣稱可用付費的課程，獲得哥斯大黎加的「英培爾大學」學士、碩士與博士學位。他先向國外人士取得空白成績單、學位證書後，自行填上修業年限、學分與成績，交付被害人使用，部分人在不知情下持假學歷申請升學或任教，直至遭學校或主管機關查核學歷是假的，始發現受騙。

    高等法院台南分院更一審認定黃男犯貪污收賄五罪、詐欺四十八罪共五十三罪，未合併執行前，加總刑度八十八年半，吳女犯詐欺四十七罪，加總刑度廿三年半。

    全案於二〇一六年九月間由一審法院審理開始，因案情和法律關係複雜，加上被害人多、款項流向也多，法院審查事項及證據眾多，案件多年下來一路打到最高法院後，又經最高法院撤銷發回更審，去年三月台南高分院更一審判刑後，經最高院駁回上訴確定；不過黃男與吳女加總的刑期尚未合併訂執行刑，因為黃男在更一審後失聯，去年十二月十二日檢方對其發布通緝。

    南檢指出，要合併處罰時，黃男未到案且拘提未獲，認定他已逃匿，因黃甫九天失聯，他的處罰可能在易科罰金的部分會有變動，因此還未依程序向法院聲請裁定合併應執行刑。

